Спадщина від вовків: чому собаки відчувають запах людського страху

У новому дослідженні вчені виявили, що вовки реагують на запах людського страху так само, як собаки — ймовірно, ця здатність розвинулася ще до одомашнення.

Люди та собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч: за цей час тварини встигли завоювати репутацію найкращих друзів людини. Але також відомо, що собаки вміють добре реагувати на хімічні сигнали, що виходять від людей — завдяки цьому вони можуть розпізнавати наші емоційні стани, наприклад, страх, пише IFLScience.

Раніше цей зв’язок часто пояснювали як результат тисячолітнього процесу одомашнення. Однак нове дослідження показує, що навіть вовки здатні вловлювати запах людського страху. Попередні дослідження домашніх собак показали, що під час вдихання хімічних речовин, які містяться в людському поті та пов’язані зі страхом, тварини змінюють свою поведінку — у них навіть прискорюється серцебиття.

Цей ефект спостерігається як у цуценят, так і у дорослих собак, а тому вчені вважають, що здатність реагувати на подібні хімічні сигнали, ймовірно, може бути генетично зумовленою, а не набутою в процесі дресирування чи спілкування з людьми.

Залишається відкритим питання: чи виникла ця генетична чутливість до хімічних сигналів людини в процесі одомашнення, чи вона була притаманна й диким предкам наших домашніх улюбленців. У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб з’ясувати це.

У ході дослідження команда зібрала зразки поту у десятка жінок. Зазначимо, що зразки було зібрано одразу після того, як реципієнти переглянули або розслаблюючий документальний фільм про природу, або фільм жахів. Потім зразки запропонували обнюхати групі з 11 собак і 8 вовків. Усі тварини народилися й виросли в неволі, тому були соціалізовані й звикли до присутності людей.

Тваринам по черзі запропонували два зразки:

один містив піт, виділений під час перегляду фільму жахів

другий — під час перегляду фільму про природу.

Загалом ані собаки, ані вовки не віддавали явної переваги жодному зі зразків, проте під час контакту зі "зразками страху" їхня поведінка була вражаюче схожою. Результати показують, що, опинившись у вольєрі, де був присутній запах людського страху, і собаки, і вовки проводили менше часу поруч із зразками поту та частіше дивилися на людину, яка їх супроводжувала.

За словами вчених, результати дослідження свідчать про те, що здатність реагувати на людський страх, ймовірно, могла з’явитися у псових задовго до того, як люди приручили собак. Однак, оскільки вовки, які брали участь у дослідженні, були вирощені людьми, на підставі цих результатів не можна робити висновки про те, чи здатні дикі вовки реагувати на подібні сигнали.

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