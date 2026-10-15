Раніше нічого подібного не спостерігали: корали здатні реанімувати своїх родичів

Дослідники вперше спостерігали, як здоровий корал допоміг сусідньому коралу відновитися після знебарвлення — на це знадобився лише тиждень.

Океан покриває більшу частину планети, але є домівкою для неймовірної кількості видів. Однак океан досі залишається найменш вивченим місцем на Землі — у новому дослідженні вчені виявили, що корали, ймовірно, здатні реанімувати своїх родичів, які перебувають на межі смерті, пише Science Alert.

Відомо, що корали не можуть довго існувати без водоростей, які живуть усередині їхніх тканин. Однак під впливом стресових факторів — таких як підвищення температури, забруднення води або ультрафіолетове випромінювання — ці водорості можуть стати токсичними для корала, і він їх відторгає.

Коли корали позбавляються симбіонтів, вони хворіють — цей процес відомий як знебарвлення. На жаль, у знебарвленого корала залишається зовсім небагато часу, щоб знайти нових симбіонтів, інакше він загине від голоду.

Оскільки загроза масового знебарвлення коралів зростає з кожним роком, вчені зі Стенфордського університету розробили метод, який може допомогти врятувати корали, що перебувають на межі загибелі. Підказку дав вчений Стів Палумбі, який помітив щось цікаве в лабораторному акваріумі.

Дослідники спостерігали, як два фрагменти корала Pocillopora damicornis, взяті з однієї колонії, стикнулися один з одним. Один із них був знебарвленим, а інший — здоровим. При цьому в місці їхнього контакту до знебарвленого фрагмента почав повертатися колір. Простіше кажучи, здоровий корал передавав свої симбіотичні водорості сусідові.

Таким чином, вчені дійшли висновку, що взаємодія здорового корала з знебарвленим дозволяє останньому відновитися за короткий час. Важливим фактором є те, що для цього потрібен безпосередній контакт, оскільки навіть відстань у кілька міліметрів між фрагментами повністю виключає можливість такої передачі. За словами Коллінза, для переміщення водоростей корали буквально зростаються один з одним.

Спостереження показують, що всього одного тижня такого контакту виявляється достатньо, щоб запустити процес повноцінного відновлення знебарвлених фрагментів. Більше того, загалом процес відновлення тривав до семи тижнів. Для порівняння, це вдесятеро швидше, ніж терміни відновлення, що спостерігаються у знебарвлених коралів у природному середовищі.

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