Ничего подобного не наблюдали ранее: кораллы способны реанимировать своих сородичей

Исследователи впервые наблюдали, как здоровый коралл помог соседнему кораллу восстановиться после обесцвечивания — потребовалась всего неделя.

Океан покрывает большую часть планеты, но является домом для невероятного количества вида. Однако океан все еще остается самым малоизученным местом на Земле — в новом исследовании ученые обнаружили, что кораллы, вероятно, способны реанимировать своих сородичей, находящихся на грани смерти, пишет Science Alert.

Известно, что кораллы не могут долго существовать без водорослей, живущих внутри тканей. Однако под воздействием стрессовых факторов — таких как повышение температуры, загрязнение воды или ультрафиолетовое излучение — эти водоросли могут стать токсичными для коралла, и он их отторгает.

Когда кораллы отказываются от симбиотов, они болеют — этот процесс известен как обесцвечивание. Увы, у обесцвеченного коралла остается совсем немного времени, чтобы обрести новых симбиотов, в противном случае он погибнет от голода.

Поскольку угроза массового обесцвечивания кораллов растет с каждым годом, ученые из Стэнфордского университета разработали метод, который может помочь спасти кораллы, находящиеся на грани гибели. Подсказку дал ученый Стив Палумби, который заметил нечто любопытное в лабораторном аквариуме.

Исследователи наблюдали, как два фрагмента коралла Pocillopora damicornis, взятые из одной колонии, соприкоснулись друг с другом. Один из них был обесцвеченным, а другой — здоровым. При этом в месте их соприкосновения к обесцвеченному фрагменту начал возвращаться цвет. Проще говоря, здоровый коралл передавал свои симбиотические водоросли соседу.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что взаимодействие здорового коралла с обесцвеченным позволяет последнему восстановиться за короткий срок. Важным фактором является то, что для этого требуется непосредственный контакт, поскольку даже расстояние в несколько миллиметров между фрагментами полностью исключает возможность такой передачи. По словам Коллинза, для перемещения водорослей кораллы буквально срастаются друг с другом.

Наблюдения показывают, что всего одной недели такого контакта оказывается достаточно, чтобы запустить процесс полноценного восстановления обесцвеченных фрагментов. Более того, в общей сложности процесс восстановления занял до семи недель. Для сравнения, это в десять раз быстрее, чем сроки восстановления, наблюдаемые у обесцвеченных кораллов в естественной среде.

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