На Землю надвигается цепочка мощных землетрясений: кто находится в зоне риска

В Атлантике зафиксировали несколько мощных подземных толчков — ученые считают, что они могут запустить сейсмическую "цепную реакцию".

В Атлантическом океане произошли два мощных землетрясения, и теперь эксперты опасаются, что эти события могут привести в действие "цепную реакцию", которая в конце концов затронет миллионы людей, пишет Daily Mail.

По данным Геологической службы США (USGS), последнее землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано вдоль Срединно-Атлантического хребта, между Африкой и Южной Америкой. Менее чем за семь часов до этого в том же районе, всего в 80 километрах к северу вдоль того же разлома, где океаническое дно постепенно расходится, было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7.

Теперь геофизик Стефан Бернс заявил, что эти два землетрясения примечательны не только своей силой. Еще более тревожно то, что они, вероятно, являются частью сейсмической "цепной реакции", развивающейся в текущем году и приближающейся к разломам вблизи США.

Отметим, что ранее в этом году Барнс уже предсказал несколько землетрясений за несколько месяцев до того, как они произошли. Эксперт считает, если последствия затронут сушу, это, вероятно, может привести к масштабному событию в Северной Америке.

Геофизик Стефан Бернс спрогнозировал несколько крупных сейсмических катастроф в 2026 году и предупредил, что эпицентры землетрясений смещаются ближе к территории США Фото: X (Twitter)

Геофизик отмечает, что эксперт пояснил, что в последнее время крупные сейсмические события уже происходили в районе карибской плиты — в частности, в Колумбии, Венесуэле и Панаме. И теперь, похоже, сейсмическое напряжение вдоль Карибской плиты теперь передается на Южно-Американскую и Африканскую плиту. Это создает так называемый "эффект домино": энергия переходит на сопряженные плиты, и следующей в этой цепочке может оказаться Северо-Американская плита.

Предыдущие исследования уже показали, что мощные землетрясения способны воздействовать на разломы, находящиеся на расстоянии тысяч километров — этим и объясняется эффект домино. Например, ранее ученые из Калифорнийского университета и Геологической службы США установили, что землетрясение магнитудой 8,6, произошедшее в Индийском океане в 2012 году, вызвало серию подземных толчков по всему миру — в том числе землетрясение магнитудой 7,0 в Нижней Калифорнии, Мексика. При этом на некоторых разломах подземные толки были зафиксированы спустя целых шесть дней после основного события.

В результате, по словам соавтора исследования Роланда Бюршманна, сейсмические волны, вероятно, могут спровоцировать каскад более мелких землетрясений, ведущих к более крупным разрывам. Впрочем, ученые признают, что подобные явления встречаются крайне редко.

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