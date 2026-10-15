В недрах Земли происходит не то, что все ожидали: камень, погрузившийся на 90 км вглубь, меняет все

Горная порода, погрузившаяся на 90 километров в недра планеты, раскрывает секреты температурных условий, которые опровергают существующие модели.

В восточной части Папуа-Новой Гвинеи обнаружили уникальный образец горной породы, который буквально переписывает то, что нам известно о том, что происходит в недрах Земли. Известно, что загадочный камень около 4,4 миллиона лет назад оказался в глубинах нашей планеты, а теперь вновь оказался на поверхности, рассказав историю своего "путешествия", пишет Science Alert.

Исследователи из Университета Кертина изучили образец и обнаружили, что по мере того как порода, подталкиваемая силами в зоне субдукции, погружалась все глубже в недра планеты, ее температура менялась совсем не так, как ожидали ученые.

Результаты анализа показывают, что на глубине около 45 километров порода сильно нагрелась до температуры около 700 °C. Отметим, что это значительно выше значений, которые ранее предсказывали теоретические модели для зон субдукции на такой глубине. Но даже это еще не все: когда порода достигла глубины в 90 километров, ее температура повысилась на 100 °C.

По словам геолога Акселя Шмитта из Университета Кертина, уникальность породы заключается в том, что она запечатлела два совершенно разных температурных режима на разных этапах своего пребывания в глубинах Земли. Результаты анализа показывают, что на глубине около 45 км порода оказалась неожиданно горячей, однако по мере дальнейшего погружения она оказалась значительно холоднее, чем ранее считали ученые.

Крошечное включение коэсита внутри кристалла граната свидетельствует о том, что горная порода побывала на глубине более 90 километров под поверхностью Земли Фото: Nature Geoscience

Ученые отмечают, что этот небольшой фрагмент породы проделал долгий путь, а история его "путешествия" может предоставить важные подсказки о том, что скрывается под поверхностью нашей планеты. Результаты нового исследования показывают, что в целом увеличение глубины связано с ростом температуры внутри Земли, однако температурный градиент далеко не всегда бывает линейным и предсказуемым.

Уникальный образец был обнаружен на острове Гудинаф и, вероятно, в прошлом был частью фрагмента континентальной коры, который был увлечен в зону субдукции на границе тектонических плит. В этой породе запечатлена история, начавшаяся с неожиданно высоких температур в начале погружения, за которыми последовал более холодный этап.

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