Семьи белых медведей в Черчилле постоянно живут под объективами камер: кто следит за ними (видео)

Ученые установили многочисленные веб-камеры, которые позволяют следить за семьями белых медведей, северным сиянием и многим другим, что происходит в мировой столице белых медведей.

"Толстые медведи" с Аляски, полюбившиеся аудитории по всему земному шару, в последнее время редко попадают в объективы камер наблюдения за дикой природой. Однако лосось съеден, титул победителя "Недели толстых медведей" вручен, а значит пришло время готовиться к выживанию в грядущую зиму. Однако не стоит расстраиваться, теперь можно следить за семьями белых медведей с далекого севера, пишет Popular Science.

Организации Explore.org и Polar Bears International ведут восемь различных прямых трансляций из Черчиллa (провинция Манитоба, Канада). Отметим, что Черчилл часто называют мировой столицей белых медведей, поскольку на территории местного национального парка Вапуск находится одно из крупнейших в мире скоплений родовых берлог белого медведя (Ursus maritimus). В результате в октябре и ноябре зрители могут наблюдать за медвежьими семьями, ожидающими образования морского льда.

Известно, что в Арктике обитает два десятка популяций белых медведей. Популяция, живущая в районе западного побережья Гудзонова залива — одна из самых изученных и известных. Она относится к канадскому экорегиону сезонного льда: в этой части Арктики морской лед полностью исчезает летом, а потому в это время белые медведи чаще всего отдыхают на суше. Впрочем, они все же способны проявлять некоторую активность. Беременные самки часто подолгу остаются в своих берлогах или поблизости от них — там прохладнее и меньше комаров. Многие из этих берлог были вырыты медведями еще много поколений назад.

Однако осенью большинство белых медведей, кроме беременных самок, становятся более активными и перемещаются ближе к побережью. Здесь они будут охотиться на тюленей, как только залив снова покроется льдом.

Вначале октября медведи собираются в тундре вдоль берегов Гудзонова залива в ожидании ледостава. Как только лед становится достаточно прочным, чтобы выдержать вес хищников, они отправляются на поиски тюленей. Поначалу они могут перемещаться туда и обратно между льдом и сушей, но в основном выходят на лед залива и остаются там, пока он не начинает истончаться.

Ученые установили здесь множество камер, которые позволяют им узнать больше о жизни белых медведей. Например, в декабре 2025 года ученые подтвердили, что дикая самка белого медведя взяла на воспитание чужого медвежонка. Это редкое явление было зафиксировано камерами во время ежегодной миграции белых медведей вдоль западного побережья Гудзонова залива.

Кроме того, зрители по всему земному шару могут совершать виртуальную поезду на передвижном комплексе Tundra Buggy Lodge, наблюдая за происходящим с двух разных ракурсов. Этот комплекс состоит из соединенных между собой вездеходов, образующих своего рода поезд. В состав передвижного отеля входят жилые помещения для персонала, обеденная зона, вагон с припасами и два вагона для гостей.

Впрочем, даже это еще не все. Пользователи также могут любоваться северным сиянием в прямом эфире.

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