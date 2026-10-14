Сім'ї білих ведмедів у Черчиллі постійно перебувають під прицілом камер: хто за ними стежить (відео)

Вчені встановили численні веб-камери, які дають змогу спостерігати за сім’ями білих ведмедів, північним сяйвом та багатьма іншими явищами, що відбуваються у світовій столиці білих ведмедів.

"Товсті ведмеді" з Аляски, які полюбилися глядачам по всьому світу, останнім часом рідко потрапляють у об’єктиви камер спостереження за дикою природою. Однак лосось з’їдений, титул переможця "Тижня товстих ведмедів" вручено, а отже, настав час готуватися до виживання в майбутню зиму. Проте не варто засмучуватися, адже тепер можна стежити за сім’ями білих ведмедів з далекої півночі, пише Popular Science.

Організації Explore.org та Polar Bears International проводять вісім різних прямих трансляцій із Черчілла (провінція Манітоба, Канада). Зазначимо, що Черчилль часто називають світовою столицею білих ведмедів, оскільки на території місцевого національного парку Вапуск розташоване одне з найбільших у світі скупчень родових барлогів білого ведмедя (Ursus maritimus). У результаті в жовтні та листопаді глядачі можуть спостерігати за ведмежими сім’ями, які чекають на утворення морського льоду.

Відомо, що в Арктиці мешкає два десятки популяцій білих ведмедів. Популяція, що мешкає в районі західного узбережжя Гудзонової затоки, — одна з найбільш досліджених і відомих. Вона належить до канадського екорегіону сезонного льоду: у цій частині Арктики морський лід повністю зникає влітку, а тому в цей час білі ведмеді найчастіше відпочивають на суші. Втім, вони все ж здатні проявляти певну активність. Вагітні самки часто довго залишаються у своїх барлогах або поблизу них — там прохолодніше і менше комарів. Багато з цих барлог були вириті ведмедями ще багато поколінь тому.

Однак восени більшість білих ведмедів, за винятком вагітних самок, стають активнішими та переміщуються ближче до узбережжя. Тут вони полюватимуть на тюленів, щойно затока знову вкриється льодом.

На початку жовтня ведмеді збираються в тундрі вздовж берегів Гудзонової затоки в очікуванні льодоставу. Як тільки лід стає достатньо міцним, щоб витримати вагу хижаків, вони вирушають на пошуки тюленів. Спочатку вони можуть переміщатися туди й назад між льодом і сушею, але здебільшого виходять на лід затоки й залишаються там, доки він не починає тоншати.

Вчені встановили тут безліч камер, які дають їм змогу дізнатися більше про життя білих ведмедів. Наприклад, у грудні 2025 року вчені підтвердили, що дика самка білого ведмедя взяла під опіку чуже ведмежа. Це рідкісне явище було зафіксовано камерами під час щорічної міграції білих ведмедів уздовж західного узбережжя Гудзонової затоки.

Крім того, глядачі з усього світу можуть здійснити віртуальну подорож на пересувному комплексі Tundra Buggy Lodge, спостерігаючи за подіями з двох різних ракурсів. Цей комплекс складається з з’єднаних між собою всюдиходів, що утворюють своєрідний поїзд. До складу пересувного готелю входять житлові приміщення для персоналу, обідня зона, вагон із запасами та два вагони для гостей.

Втім, навіть це ще не все. Користувачі також можуть милуватися північним сяйвом у прямому ефірі.

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