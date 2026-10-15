У надрах Землі відбувається не те, чого всі очікували: камінь, що занурився на 90 км углиб, змінює все

Гірська порода, що занурилася на 90 кілометрів у надра планети, розкриває таємниці температурних умов, які спростовують існуючі моделі.

У східній частині Папуа-Нової Гвінеї виявили унікальний зразок гірської породи, який буквально перевертає все, що нам відомо про те, що відбувається в надрах Землі. Відомо, що загадковий камінь близько 4,4 мільйона років тому опинився в глибинах нашої планети, а тепер знову з'явився на поверхні, розповівши історію своєї "подорожі", пише Science Alert.

Дослідники з Університету Кертіна вивчили зразок і виявили, що в міру того, як порода, підштовхувана силами в зоні субдукції, занурювалася дедалі глибше в надра планети, її температура змінювалася зовсім не так, як очікували вчені.

Результати аналізу показують, що на глибині близько 45 кілометрів порода сильно нагрілася до температури близько 700 °C. Зазначимо, що це значно перевищує значення, які раніше передбачали теоретичні моделі для зон субдукції на такій глибині. Але навіть це ще не все: коли порода досягла глибини 90 кілометрів, її температура підвищилася на 100 °C.

За словами геолога Акселя Шмітта з Університету Кертіна, унікальність породи полягає в тому, що вона зафіксувала два абсолютно різні температурні режими на різних етапах свого перебування в надрах Землі. Результати аналізу показують, що на глибині близько 45 км порода виявилася несподівано гарячою, проте в міру подальшого занурення вона виявилася значно холоднішою, ніж раніше вважали вчені.

Крихітне включення коеситу всередині кристала гранату свідчить про те, що гірська порода перебувала на глибині понад 90 кілометрів під поверхнею Землі Фото: Nature Geoscience

Вчені зазначають, що цей невеликий фрагмент породи пройшов довгий шлях, а історія його "подорожі" може надати важливі підказки щодо того, що приховано під поверхнею нашої планети. Результати нового дослідження показують, що загалом збільшення глибини пов’язане зі зростанням температури всередині Землі, однак температурний градієнт далеко не завжди є лінійним і передбачуваним.

Унікальний зразок було виявлено на острові Гудінаф і, ймовірно, у минулому він був частиною фрагмента континентальної кори, який був затягнутий у зону субдукції на межі тектонічних плит. У цій породі закарбована історія, що почалася з несподівано високих температур на початку занурення, за якими послідував більш холодний етап.

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