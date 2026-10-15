На Землю насувається серія потужних землетрусів: хто перебуває в зоні ризику

В Атлантиці зафіксували кілька потужних підземних поштовхів — вчені вважають, що вони можуть спричинити сейсмічну "ланцюгову реакцію".

В Атлантичному океані сталися два потужні землетруси, і тепер експерти побоюються, що ці події можуть спричинити "ланцюгову реакцію", яка зрештою зачепить мільйони людей, пише Daily Mail.

За даними Геологічної служби США (USGS), останній землетрус магнітудою 6,7 було зафіксовано вздовж Середньоатлантичного хребта, між Африкою та Південною Америкою. Менш ніж за сім годин до цього в тому ж районі, всього за 80 кілометрів на північ уздовж того самого розлому, де океанічне дно поступово розходиться, було зафіксовано землетрус магнітудою 6,7.

Тепер геофізик Стефан Бернс заявив, що ці два землетруси примітні не лише своєю силою. Ще більш тривожним є те, що вони, ймовірно, є частиною сейсмічної "ланцюгової реакції", яка розвивається цього року і наближається до розломів поблизу США.

Зазначимо, що раніше цього року Барнс уже передбачив кілька землетрусів за кілька місяців до того, як вони сталися. Експерт вважає, що якщо наслідки торкнуться суші, це, ймовірно, може призвести до масштабної події в Північній Америці.

Геофізик Стефан Бернс передбачив кілька великих сейсмічних катастроф у 2026 році та попередив, що епіцентри землетрусів зміщуються ближче до території США Фото: X (Twitter)

Геофізик зазначає, що експерт пояснив: останнім часом у районі Карибської плити вже відбувалися значні сейсмічні події — зокрема, у Колумбії, Венесуелі та Панамі. І тепер, схоже, сейсмічна напруга вздовж Карибської плити передається на Південноамериканську та Африканську плити. Це створює так званий "ефект доміно": енергія переходить на суміжні плити, і наступною в цьому ланцюжку може виявитися Північноамериканська плита.

Попередні дослідження вже показали, що потужні землетруси здатні впливати на розломи, що знаходяться на відстані тисяч кілометрів — саме цим і пояснюється ефект доміно. Наприклад, раніше вчені з Каліфорнійського університету та Геологічної служби США встановили, що землетрус магнітудою 8,6, що стався в Індійському океані у 2012 році, спричинив серію підземних поштовхів по всьому світу — зокрема, землетрус магнітудою 7,0 у Нижній Каліфорнії, Мексика. При цьому на деяких розломах підземні поштовхи були зафіксовані аж через шість днів після основної події.

Як наслідок, за словами співавтора дослідження Роланда Бюршманна, сейсмічні хвилі, ймовірно, можуть спровокувати ланцюжок дрібніших землетрусів, що призведуть до більш масштабних розривів. Втім, вчені визнають, що подібні явища трапляються вкрай рідко.

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