Искали следы летчицы Амелии Эрхарт, а наткнулись на жуткий остров: здесь живут крабы размером с дитя

Во время экспедиции ученые наткнулись на таинственный остров, но так и не смогли заночевать на нем — команде помешали крабы размером с маленького ребенка.

Группа исследователей из Университета Пердью и Archaeological Legacy Institute бороздила просторы Тихого океана в поисках следов легендарной летчицы Амелии Эрхарт, когда наткнулась на таинственный тропический остров, где обитает множество огромных плотоядных крабов. Из-за нашествия этих огромных членистоногих команда даже не смогла заночевать на острове, пишет IFLScience.

12 ноября команда из 17 человек высадилась на острове Никумароро в южной части океана. К слову, считается, что эти ученые стали первыми людьми, ступившими на данный коралловый атолл за последние минимум 7 лет. Это не удивительно, если учитывать размеры необъятного Тихого океана.

Ученые преодолели сотни километров, чтобы изучить так называемый "объект Тарайя" (Taraia Object) — очертания, замеченные на аэрофотоснимках и спутниковых изображениях в лагуне острова и отдаленно напоминающие форму самолета.

Отметим, что эта визуальная аномалия привлекла пристальное внимание специалистов и энтузиастов, расследующих загадочное исчезновение Амелии Эрхарт. Известно, что летчица исчезла в южной части Тихого океана вместе со штурманом Фредом Нунаном в июле 1937 года во время попытки совершить кругосветный перелет вдоль экватора. Сам объект ранее считался не более чем упавшим деревом или скалой, однако участники нынешней экспедиции намерены обследовать находку непосредственно на месте.

По словам руководителя экспедиции и исполнительного директора Archaeological Legacy Institute Рика Петтигрю, они с командой планируют начать с дистанционного зондирования с использованием магнитометров и гидролокаторов, чтобы лучше понять, что именно там находится, прежде чем приступать к раскопкам. После этого команда намерена расчистить объект с помощью гидровлического земснаряда.

Аарон Аррантс, медик и специалист по технике безопасности, держит в руках кокосового краба — второй день на острове Фото: Purdue University

Любопытно, что первую ночь команде пришлось провести на борту судна под названием Marin Mainiku, поскольку берег был буквально усеян пальмовыми ворами (крабами-кокосоедами). Отметим, что этот вид считается крупнейшими сухопутными членистоногими на Земле, обладающими невероятной силой клешней. Отметим, что эти крабы не охотятся целенаправленно на людей, однако едят все, что попадается на пути: от крыс и черепах до других крабов. Известны даже редкие случаи, когда они забирались на деревья и нападали на живых птиц.

К счастью, это не остановило ученых. На следующий день команда отправилась в лагуну на полуострове Тараиа. Здесь ученые разбили лагерь и начали прокладывать путь, чтобы 14 ноября приступить к полевым исследоаниям.

Известно, что Амелия Эрхарт, ставшая первой женщиной, совершившей беспосадочный одиночный перелет через Атлантику, была знаменитостью своего времени и пионером авиации. Ее внезапное, необъяснимое исчезновение во время полета над южной частью Тихого океана вызвало огромный общественный резонанс и до сих пор остается загадкой.

Согласно основной версии, Эрхарт и ее штурман Фред Нунан потерпели крушение в районе острова Хауленд. Однако некоторые исследователи полагают, что внимания заслуживает и остров Никумароро, расположенный более чем в 600 километрах оттуда.

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