Шукали сліди льотчиці Амелії Ерхарт, а натрапили на моторошний острів: тут мешкають краби розміром з дитину

Під час експедиції вчені натрапили на таємничий острів, але так і не змогли переночувати на ньому — команді завадили краби розміром з маленьку дитину.

Група дослідників з Університету Пердью та Archaeological Legacy Institute бороздила простори Тихого океану у пошуках слідів легендарної льотчиці Амелії Ерхарт, коли натрапила на таємничий тропічний острів, де мешкає безліч величезних м’ясоїдних крабів. Через навалу цих величезних членистоногих команда навіть не змогла переночувати на острові, пише IFLScience.

12 листопада команда з 17 осіб висадилася на острові Нікумароро в південній частині океану. До речі, вважається, що ці вчені стали першими людьми, які ступили на цей кораловий атол за останні щонайменше 7 років. Це не дивно, якщо врахувати розміри неосяжного Тихого океану.

Вчені подолали сотні кілометрів, щоб дослідити так званий "об’єкт Тарайя" (Taraia Object) — обриси, помічені на аерофотознімках і супутникових зображеннях у лагуні острова, що віддалено нагадують форму літака.

Зазначимо, що ця візуальна аномалія привернула пильну увагу фахівців та ентузіастів, які розслідують загадкове зникнення Амелії Ерхарт. Відомо, що льотчиця зникла в південній частині Тихого океану разом зі штурманом Фредом Нунаном у липні 1937 року під час спроби здійснити навколосвітній переліт уздовж екватора. Сам об’єкт раніше вважався не більше ніж поваленим деревом або скелею, проте учасники нинішньої експедиції мають намір обстежити знахідку безпосередньо на місці.

За словами керівника експедиції та виконавчого директора Archaeological Legacy Institute Ріка Петтігрю, вони з командою планують розпочати з дистанційного зондування за допомогою магнітометрів та гідролокаторів, щоб краще зрозуміти, що саме там знаходиться, перш ніж приступати до розкопок. Після цього команда має намір розчистити об’єкт за допомогою гідравлічного земснаряда.

Аарон Аррантс, медик і фахівець з техніки безпеки, тримає в руках кокосового краба — це вже другий день на острові Фото: Purdue University

Цікаво, що першу ніч команді довелося провести на борту судна під назвою "Marin Mainiku", оскільки берег був буквально усіяний пальмовими злодіями (крабами-кокосоїдами). Зазначимо, що цей вид вважається найбільшими сухопутними членистоногими на Землі, які мають неймовірну силу клешнів. Зазначимо, що ці краби не полюють цілеспрямовано на людей, однак їдять усе, що трапляється на шляху: від щурів і черепах до інших крабів. Відомі навіть рідкісні випадки, коли вони забиралися на дерева й нападали на живих птахів.

На щастя, це не зупинило вчених. Наступного дня команда вирушила до лагуни на півострові Тараїа. Тут вчені розбили табір і почали прокладати шлях, щоб 14 листопада розпочати польові дослідження.

Відомо, що Амелія Ерхарт, яка стала першою жінкою, що здійснила безпересадочний одиночний переліт через Атлантику, була знаменитістю свого часу та піонеркою авіації. Її раптове, незрозуміле зникнення під час польоту над південною частиною Тихого океану викликало величезний суспільний резонанс і досі залишається загадкою.

Згідно з основною версією, Ерхарт та її штурман Фред Нунан зазнали аварії в районі острова Хауленд. Однак деякі дослідники вважають, що на увагу заслуговує й острів Нікумароро, розташований за понад 600 кілометрів від того місця.

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