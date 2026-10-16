В лесу на юге Китая нашли древнего гиганта: он появился после апокалипсиса на Земле (фото)
Продолжительная зима, начавшаяся на Земле после падения астероида Чиксулуб около 65 млн лет назад, стала настоящим пиром для грибов.
В то время грибы начали перерабатывать огромное количество органики, которая осталась после массового вымирания на рубеже мелового и палеогенового периодов. Исследователи из Китая выяснили, что после падения гигантского астероида на планете появилось совершенно новое семейство грибов, пишет Gizmodo.
Международная группа микологов, ботаников и других ученых обнаружила в лесах провинции Юньнань на юге Китая новый вид гриба: он достигает почти 50 сантиметров в высоту и весит 2,2 килограмма. Этот гриб, относящийся к порядку ксилариальных (Xylariales) — группе организмов, питающихся мертвой древесиной. Его назвали Dianjunus rex или сокращенно D. rex, его название подчеркивает и внушительные размеры гриба, и доисторическое происхождение.
Специалист-миколог Индунил Сенанаяке и ее соавторы применили метод «молекулярных часов», чтобы определить время появления D. rex. Они сравнили его геном с ДНК сотен других грибов, чья эволюционная история хорошо изучена. Возраст Dianjunus rex составляет примерно 65 миллионов лет.
“Такая датировка открывает интересные перспективы. После массового вымирания леса претерпели серьезные изменения: появилось огромное количество мертвой растительной массы. Для грибов-редуцентов, питающихся древесиной, подобные перемены в окружающей среде могли создать новые экологические ниши”, - говорит Сенанаяке.
По его словам, D. rex - это, скорее всего, лишь первый из множества грибов, которые еще предстоит обнаружить в субтропических лесах Китая. Учитывая размеры D. rex, нетрудно представить, как сильно он выделялся во время полевых исследований в Юньнани, где его впервые заметили растущим на мощных корнях китайского пробкового дуба.
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