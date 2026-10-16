У лісі на півдні Китаю знайшли стародавнього гіганта: він з"явився після апокаліпсису на Землі (фото)

Тривала зима, що розпочалася на Землі після падіння астероїда Чіксулуб близько 65 млн років тому, стала справжнім бенкетом для грибів.

У той час гриби почали переробляти величезну кількість органіки, що залишилася після масового вимирання на межі крейдяного та палеогенового періодів. Дослідники з Китаю з’ясували, що після падіння гігантського астероїда на планеті з’явився абсолютно новий рід грибів, пише Gizmodo.

Міжнародна група мікологів, ботаніків та інших вчених виявила в лісах провінції Юньнань на півдні Китаю новий вид гриба: він сягає майже 50 сантиметрів у висоту і важить 2,2 кілограма. Цей гриб належить до ряду ксиларіальних (Xylariales) — групи організмів, що живляться мертвою деревиною. Його назвали Dianjunus rex або скорочено D. rex; ця назва підкреслює як значні розміри гриба, так і його доісторичне походження.

Доісторичний гриб Dianjunus rex Фото: Song, et al. / Frontiers

Фахівець-міколог Індуніл Сенанаяке та її співавтори застосували метод "молекулярного годинника", щоб визначити час появи D. rex. Вони порівняли його геном із ДНК сотень інших грибів, еволюційна історія яких добре вивчена. Вік Dianjunus rex становить приблизно 65 мільйонів років.

"Таке датування відкриває цікаві перспективи. Після масового вимирання ліси зазнали серйозних змін: з’явилася величезна кількість мертвої рослинної маси. Для грибів-редуцентів, що живляться деревиною, подібні зміни в навколишньому середовищі могли створити нові екологічні ніші", — каже Сенанаяке.

За його словами, D. rex — це, найімовірніше, лише перший із безлічі грибів, які ще належить виявити в субтропічних лісах Китаю. З огляду на розміри D. rex, неважко уявити, як сильно він виділявся під час польових досліджень у Юньнані, де його вперше помітили, коли він ріс на потужних коренях китайського коркового дуба.

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