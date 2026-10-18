Настоящие вампиры все время скрывались в Эквадоре: летают между островами и пьют кровь (видео)

Мало кому удавалось наблюдать за этими существами в естественной среде обитания, но теперь ученым наконец-то это удалось.

Профессор зоологии Дэниел Балдассарре вместе с двумя коллегами отправились на отдаленные острова Галапагосского архипелага — Вулф и Дарвин. Сам путь на эти острова — уже непростая задача. Дело в том, что на островах нет пляжей, а потому ученые не могли просто причалить — им пришлось подплывать к скалистым берегам на небольшой шлюпке и, дождавшись затишья, прыгать на острые черные лавовые камни, пишет Popular Science.

Усилия того стоили, поскольку высадившись на островах ученые заметили птицу, которую мало кому удавалось наблюдать в дикой природе. Речь об остроклювом земляном вьюрке, также известном как вьюрок-вампир. Известно, что эти птицы обитают лишь на островах Вулф и Дарвин, а также питаются кровью гораздо более крупных пернатых — насканских олушей, которые также обитают на островах.

Наблюдая за птицами Балдассарре с коллегами заметили, что клювы вьюнков-вампиров испачканы кровью, а их горла заметно раздуты от выпитой жидкости. Более того, ученым также удалось понаблюдать за самим процессом охоты: вьюрки облепили спины, хвосты и крылья олушей, а затем острыми клювами наносили глубокие раны и пили кровь.

Кровь — чрезвычайно сложный для усвоения источник пищи, из которого трудно извлекать питательные вещества. Вероятно, именно поэтому лишь немногие животные в процессе эволюции приспособились питаться ею. Ученые не знают наверняка, но считают, что пристрастие вьюрков к крови связано с редкостью пресной воды на остров, а потому кровь, вероятно, может служить источником влаги.

Впрочем, кровь — не единственный компонент рациона этих птиц. Согласно неопубликованным данным, собранным Балдассарре и его коллегами, на долю крови приходится лишь около одной десятой части их питания. Наблюдения показывают, что вьюрки также питаются всем, что удается найти — от семян и насекомых до содержимого разбитых яиц морских птиц.

Существует теория, согласно которой вьюрки-вампиры чаще прибегают к питанию кровью в периоды сильной засухи, когда другие источники пищи становятся крайне дефицитными. Однако ученые признают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить эту гипотезу.

Более того, ученые полагают, что вьюрки-вампиры не всегда были вампирами и питались кровью. Вероятно, их взаимодействие с олушами началось с того, что птицы питались паразитами, обитающими на коже и перьях олушей. Это было взаимовыгодно: олуши избавлялись от паразитов, а вьюрки получали пищу. В какой-то момент эволюции они, вероятно, выклевали паразитов и начали повреждать кожу олушей — со временем это привело к тому, что птицы начали питаться кровью.

К слову, со временем клювы вьюрков начали напоминать скальпели — идеальный инструмент для разрезания кожи. Пищеварительная система птиц также изменилась — микробиом кишечника приспособился, чтобы переваривать кровь.

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