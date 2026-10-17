Не входят в базовую комплектацию: почему у людей отсутствуют хвосты

У большинства животных на Земле есть хвосты, но только не у людей — исследователи объяснили, почему и когда именно наши предки отказались от них.

Наша планета является домом для невероятного количества видов: у многих животных есть одна общая деталь — хвосты, и лишь немногие, в том числе и люди, лишены внешнего хвоста. Но почему? Чтобы ответить на этот вопрос, по словам ученых, нам следует заглянуть вглубь нашего геологического древа, вернувшись на 25-30 миллионов лет назад, пишет Popular Science.

Хвосты — настолько привычная часть животного мира, что мы почти не обращаем на них внимания. Однако это не просто "милые аксессуары". На самом деле хвосты могут быть невероятно полезными: кенгуру используют свои мускулистые хвосты для поддержания равновесия; опоссумы цепляются хвостами за ветки; рыбы передвигаются в толще воды с помощью хвоста; собаки выражают эмоции, виляя хвостом. Проще говоря, хвосты выполняют множество функций, помогая животным лазать, плавать, менять направление движения, удерживать равновесие, общаться и отбиваться от насекомых.

Люди — часть огромного эволюционного семейства, в котором хвост, по сути, является базовой комплектацией. Но где же тогда наши хвосты? Известно, что на стадии эмбрионального развития у людей ненадолго появляется зачаток хвоста, но затем он исчезает. Отсутствуют хвосты и у горилл, орангутанов и других человекообразных обезьян. По словам ученых, все это указывает на то, что в где-то в далеком эволюционном прошлом наши предки утратили хвосты. Но почему?

Технически, люди никогда не теряли хвосты, поскольку это произошло десятки миллионов лет назад до нашего появления. Для многих животных хвост невероятно полезен, поскольку помогает удерживать равновесие. Однако десятки миллионов лет тому, когда наши предки, человекообразные обезьяны, проводили время на деревьях, они утратили хвосты, поскольку они стали бесполезными.

По словам исследователей, копчик, расположенный внизу позвоночника — это, по сути, все, что осталось от полноценного внешнего хвоста, который был у наших предков. На ранних стадиях развития эмбриона у людей все же появляется хвост, однако примерно к восьмой неделе этот внешний отросток исчезает. Проще говоря, технически, на короткий промежуток времени у нас все же есть хвост.

Предыдущие исследования показали, что последний общий предок людей, шимпанзе и бонобо жил на Земле около 5-6 миллионов лет назад. Но это не слишком помогает, поскольку у шимпанзе и бонобо хвосты также отсутствуют. По словам ученых, чтобы разгадать загадку отсутствия хвостов у людей, следует вернуться назад примерно на 25-30 миллионов лет назад, когда океаны бороздили гигантские мегалодон, а по лесам Северной Америки бродили даеодоны, также известные как "адские свиньи". Примерно в это же время наши предки, человекообразные обезьяны, отделились от предков современных мартышкообразных обезьян, у которых хвосты присутствуют.

Таким образом, ученые полагают, что приблизительно в это время мы, по сути, перешли в "бесхвостую" ветвь, отделившись от наших предков. Останки этих древних человекообразных обезьян были обнаружены в Кении — их возраст, как считается, составляет около 17-20 миллионов лет. Любопытно, что внешне эти животные сильно отличались от современных человекообразных обезьян. Например, у одного из видов, Ekembo heseloni, руки и ноги, вероятно, были примерно одинаковой длины. Эти существа передвигались по ветвям деревьев на четырех конечностях, а их поясница была длинной и гибкой — совсем не так, как у современных человекообразных обезьян. Но кое-чего у них точно не было — хвостов.

Так почему же наши предки отказались от хвостов? У ученых нет однозначного ответа, но некоторые предположения все же присутствуют. Например, одна из теорий предполагает, что ответ, вероятно, кроется в том, как эти древние обезьяны передвигались: их руки и ноги были примерно одинаковой длины, что позволяло передвигаться на четырех конечностях. Друга теория также утверждает, что для существ, которые передвигаются медленно и осмотрительно, хвост попросту не был полезен.

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