Нечто в Тихом океане заставляет игуан бежать прямо в руки браконьеров: чего боятся рептилии

Исследователи обнаружили, что уникальные морские рептилии вынуждены уплывать все дальше от привычных мест обитания — это провоцирует странный всплеск незаконной торговли.

Морские биологи бьют тревогу по поводу странного всплеска незаконной торговли галапагосскими морскими игуанами (Amblyrhynchus cristatus). Эксперты утверждают, если не ужесточить контроль над торговлей экзотическими животными, странный всплеск незаконного оборота игуан в сочетании с нынешним экстремальным Эль-Ниньо поставит и без того уязвимых рептилий, обитающих на архипелаге в восточной части Тихого океана, в чрезмерно опасное положение, пишет Popular Science.

По словам морского экотоксиколога из Университета Саймона Фрейзера Хуана Хосе Алавы, представители этого вида уже уменьшаются в размерах и массового гибнут по целому ряду причин, в том числе:

голода;

пытаясь преодолеть большие расстояния вплавь в поисках пищи.

Отметим, что семейство морских игуан включает минимум 11 известных подвидов, каждый из которых эволюционировал, чтобы приспособиться к жизни на конкретных островах Галапагосского архипелага. Ученые отмечают, что они также являются единственными в мире рептилиями, способными добывать под водой макроводоросли, которые составляют основу их рациона.

Хотя численность колоний игуан остается относительно стабильной, они все же считаются уязвимым видом, а некоторые из видов и вовсе находятся на грани исчезновения. Основными причинами столь уязвимого положения считаются хищники, растущий уровень загрязнения окружающей среды и периодические явления Эль-Ниньо.

Продажа игуан запрещена в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, однако недавно ученые отметили странный рост незаконной торговли на фоне все более резких климатических изменений, что лишь усугубляет ситуацию.

В 2026 году власти Эквадора уже неоднократно пресекали попытки контрабанды игуан. В мае в аэропорту были обнаружены как минимум двенадцать особей, спрятанных в сумках и предназначенных для нелегальных рынков. В августе правоохранительные органы нашли еще 32 игуаны — они были связаны и упакованы в чемодан, также предназначенный для незаконной продажи.

Увы, многие рептилии, оказывающиеся в руках контрабандистов, не выдерживают стресса и грубого обращения. Впрочем, даже те, кого удалось спасти, сталкиваются с серьезными трудностями. Поскольку каждый подвид эволюционировал для жизни на определенном острове, экологам приходится проводить ДНК-анализ каждой спасенной игуаны, чтобы определить, на какой именно остров ее следует вернуть.

На территории самого морского заповедника Галапагосских островов не зафиксированы случаи контрабанды, но ученые полагают, что браконьеры отлавливают рептилий у побережья Эквадора. Далее контрабандисты получают разрешения, в которых ложно утверждается, что игуаны были выращены в неволе в других уголках планеты. Однако на самом деле официальных подобных питомников попросту не существует.

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