Щось у Тихому океані змушує ігуан бігти прямо в руки браконьєрів: чого бояться рептилії

Дослідники виявили, що унікальні морські рептилії змушені відпливати дедалі далі від звичних місць проживання — це спричиняє дивний сплеск незаконної торгівлі.

Морські біологи б'ють на сполох з приводу дивного сплеску незаконної торгівлі галапагоськими морськими ігуанами (Amblyrhynchus cristatus). Експерти стверджують, що якщо не посилити контроль за торгівлею екзотичними тваринами, дивне зростання незаконного обігу ігуан у поєднанні з нинішнім екстремальним Ель-Ніньо поставить і без того вразливих рептилій, що мешкають на архіпелазі у східній частині Тихого океану, у надмірно небезпечне становище, пише Popular Science.

За словами морського екотоксиколога з Університету Саймона Фрейзера Хуана Хосе Алави, представники цього виду вже зменшуються в розмірах і масово гинуть через цілу низку причин, зокрема:

голоду;

намагаючись подолати великі відстані плавом у пошуках їжі.

Зазначимо, що родина морських ігуан налічує щонайменше 11 відомих підвидів, кожен із яких еволюціонував, щоб пристосуватися до життя на конкретних островах Галапагоського архіпелагу. Вчені зазначають, що вони також є єдиними у світі рептиліями, здатними добувати під водою макроводорості, які становлять основу їхнього раціону.

Хоча чисельність колоній ігуан залишається відносно стабільною, вони все ж вважаються вразливим видом, а деякі види взагалі перебувають на межі зникнення. Основними причинами такого вразливого становища вважаються хижаки, зростаючий рівень забруднення навколишнього середовища та періодичні явища Ель-Ніньо.

Продаж ігуан заборонений відповідно до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення, проте нещодавно вчені відзначили дивне зростання незаконної торгівлі на тлі дедалі різкіших кліматичних змін, що лише погіршує ситуацію.

У 2026 році влада Еквадору вже неодноразово припиняла спроби контрабанди ігуан. У травні в аеропорту було виявлено щонайменше дванадцять особин, захованих у сумках і призначених для нелегальних ринків. У серпні правоохоронні органи виявили ще 32 ігуани — їх було зв’язано та спаковано у валізу, яка також призначалася для незаконного продажу.

На жаль, багато рептилій, які потрапляють до рук контрабандистів, не витримують стресу та грубого поводження. Втім, навіть ті, кого вдалося врятувати, стикаються з серйозними труднощами. Оскільки кожен підвид еволюціонував для життя на певному острові, екологам доводиться проводити ДНК-аналіз кожної врятованої ігуани, щоб визначити, на який саме острів її слід повернути.

На території самого морського заповідника Галапагоських островів випадків контрабанди не зафіксовано, але вчені вважають, що браконьєри виловлюють рептилій біля узбережжя Еквадору. Далі контрабандисти отримують дозволи, в яких неправдиво стверджується, що ігуани були вирощені в неволі в інших куточках планети. Однак насправді офіційних подібних розплідників просто не існує.

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