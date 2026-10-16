Таинственные "драконы" из пещер в Мексике оказались еще более странными: умеют нечто особенное

Ученые неожиданно обнаружили, что аксолотли обладают удивительно развитыми когнитивными способностями. Еще более странно то, что это работает даже в полной темноте.

Аксолотли — одни из самых необычных земноводных в мире. Большую часть времени они проводят, лениво плавая в мутной воде, и оживляются лишь тогда, когда приходит время подкрепиться. В результате, долгое время их считали простыми существами с несложными потребностями и незамысловатым образом жизни, пишет Science Alert.

Однако теперь новое исследование показывает, что в этих крохотных головах, вероятно, может происходить нечто большее, чем считалось ранее. В ходе уникального исследования когнитивных способностей мексиканских аксолотлей (Ambystoma mexicanum) ученые обнаружили, что эти загадочные существа способны точно оценивать размеры проходов. Это свидетельствует о наличии у них базовых навыков количественного мышления. И даже более: каким-то образом земноводным удается сохранять этот навык, даже находясь в полной темноте.

По словам соавторов исследования Оксаны Бансеги из Национального автономного университета Мексики и Петера Сенчи из Национального института психиатрии имени Рамона де ла Фуэнте Муньиса, изначально они были удивлены, заметив, что аксолотли способны различать проходы в абсолютной темноте. Это открытие доказывает, что зрение не всегда необходимо для выполнения подобных задач. Особенно в случаях, когда оно ограничено в силу биологических особенностей вида или условий окружающей среды.

Отметим, что аксолотли являются настоящей загадкой для ученых. Предыдущие исследования уже показали, что они способны восстанавливать утраченные или поврежденные части тела, вплоть до целых конечностей. Но теперь исследования показывают, что это не все, на что способны земноводные.

Результаты нового исследования показывают, что аксолотли на самом деле обладают весьма любопытными когнитивными способностями. В предыыдущих исследованиях у других земноводных была выявлена способность различать количественные показатели — например, оценивать численность особей в группе. Однако в этих исследованиях ученые почти всегда опирались на зрительные восприятия животных, что не подходит для аксолотлей, поскольку они обитают в мутных водах и обладают невероятно слабым зрением. Чтобы избегать хищников и устраивать засады на добычу, они полагаются на другие органы чувств.

Поэтому ученые придумали новый способ проверить способность земноводных различать количественные параметры — через использование проходов. В эксперименте участвовали 24 молодые особи аксолотля в возрасте около семи месяцев; их содержали в чистых и комфортных аквариумах.

Суть эксперимента проста: в аквариум помещали серую пластиковую перегородку с двумя круглыми отверстиями, которая разделяла пространство на две части. Аксолотль мог попасть в другую половину аквариума через любое из отверстий — оба они были достаточно велики для свободного прохода, но одно было больше.

В течение 18 дней ученые предлагали аксолотлям шесть различных вариантов сочетаний отверстий, меняя размеры — от незначительной до существенной. Все это время ученые также фиксировали перемещения животных. Кроме того, в середине каждого трехдневного этапа перегородку разворачивали, меняя отверстия местами.

Ученые выявили четкую закономерность: в большинстве случаев животные выбирали отверстия, которые были больше. Любопытно, что чем значительнее была разница между двумя проходами, тем сильнее аксолотли отдавали предпочтение более крупному из них. Как же им это удается при слабом зрении?

По словам ученых, у аксолотлей есть система боковой линии, которая улавливает движение воды и значительные изменения давления. Предполагается, что эта сенсорная система, вероятно, может помочь аксололям оценивать и размеры проходов.

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