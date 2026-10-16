Таємничі "дракони" з печер у Мексиці виявилися ще дивнішими: вони вміють щось особливе

Вчені несподівано виявили, що аксолотлі мають напрочуд розвинені когнітивні здібності. Ще дивнішим є те, що це працює навіть у повній темряві.

Аксолотлі — одні з найнезвичайніших земноводних у світі. Більшу частину часу вони проводять, ліниво плаваючи в каламутній воді, і оживають лише тоді, коли настає час підкріпитися. Як наслідок, тривалий час їх вважали простими істотами з нескладними потребами та невигадливим способом життя, пише Science Alert.

Однак тепер нове дослідження показує, що в цих крихітних голівках, ймовірно, може відбуватися щось більше, ніж вважалося раніше. У ході унікального дослідження когнітивних здібностей мексиканських аксолотлів (Ambystoma mexicanum) вчені виявили, що ці загадкові істоти здатні точно оцінювати розміри проходів. Це свідчить про наявність у них базових навичок кількісного мислення. І навіть більше: якимось чином земноводним вдається зберігати цю навичку, навіть перебуваючи в повній темряві.

За словами співавторів дослідження Оксани Бансегі з Національного автономного університету Мексики та Петера Сенчі з Національного інституту психіатрії імені Рамона де ла Фуенте Муньїса, спочатку вони були здивовані, помітивши, що аксолотлі здатні розрізняти проходи в абсолютній темряві. Це відкриття доводить, що зір не завжди необхідний для виконання подібних завдань. Особливо у випадках, коли воно обмежене через біологічні особливості виду або умови навколишнього середовища.

Зазначимо, що аксолотлі є справжньою загадкою для вчених. Попередні дослідження вже показали, що вони здатні відновлювати втрачені або пошкоджені частини тіла, аж до цілих кінцівок. Але тепер дослідження показують, що це ще не все, на що здатні ці земноводні.

Результати нового дослідження свідчать, що аксолотлі насправді мають досить цікаві когнітивні здібності. У попередніх дослідженнях у інших земноводних було виявлено здатність розрізняти кількісні показники — наприклад, оцінювати чисельність особин у групі. Однак у цих дослідженнях вчені майже завжди спиралися на зорові сприйняття тварин, що не підходить для аксолотлів, оскільки вони мешкають у каламутних водах і мають неймовірно слабкий зір. Щоб уникати хижаків і влаштовувати засідки на здобич, вони покладаються на інші органи чуття.

Тому вчені придумали новий спосіб перевірити здатність земноводних розрізняти кількісні параметри — за допомогою проходів. В експерименті брали участь 24 молоді особини аксолотля віком близько семи місяців; їх утримували в чистих і комфортних акваріумах.

Суть експерименту проста: в акваріум поміщали сіру пластикову перегородку з двома круглими отворами, яка розділяла простір на дві частини. Аксолотль міг потрапити в іншу половину акваріума через будь-який з отворів — обидва вони були достатньо великими для вільного проходу, але один був більшим.

Протягом 18 днів вчені пропонували аксолотлям шість різних варіантів комбінацій отворів, змінюючи їхні розміри — від незначних до суттєвих. Увесь цей час вчені також фіксували переміщення тварин. Крім того, в середині кожного триденного етапу перегородку розгортали, міняючи отвори місцями.

Вчені виявили чітку закономірність: у більшості випадків тварини обирали отвори, які були більшими. Цікаво, що чим більшою була різниця між двома проходами, тим сильніше аксолотлі віддавали перевагу більшому з них. Як же їм це вдається при слабкому зорі?

За словами вчених, у аксолотлів є система бічної лінії, яка вловлює рух води та значні зміни тиску. Припускається, що ця сенсорна система, ймовірно, може допомогти аксолотлям оцінювати розміри проходів.

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