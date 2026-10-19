Самый загадочный монстр Земли оказался еще более странным: что не так с Талли

Исследователи более 75 лет пытаются разгадать тайну одного из самых таинственных монстров нашей планеты, но все становится еще более странным.

История Земли насчитывает миллиарды лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов. Порой в процессе эволюции появляются настолько необычные и удивительные организмы, что ученые просто разводят руками, пишет Science Focus.

Одним из ярких примеров является монстр Талли — мягкотелое морское существо, обитавшее на планете около 300 миллионов лет назад в илистых эстуариях на территории нынешнего штата Иллинойс. Останки монстра в 1955 году обнаружил Фрэнсис Талли — палеонтолог-любитель, занимавшийся поиском окаменелостей в отложениях Мазон-Крик.

Существо имело торпедообразную форму, треугольный хвостовой плавник и зубы на конце длинного гибкого хоботка. Проще говоря, монстр Талли выглядел так, словно кто-то проткнул его насквозь вертелом, а по краям прикрепил глаза.

По словам Талли окаменелости казались каким-то безумием, а потому палеонтолог принес окаменелости в Филдовский музей естественной истории в Чикаго, где эксперты оказались в полном недоумении. Ученые не могли понять, кем именно является монстр Талли — был ли он червем или слизнем? Была ли у него позвоночная ось? А возможно он был угрем? Проблема в том, что ученые понятия не имели, с чем имеют дело, а потому назвали существо Tullimonstrum gregarium, что в переводе буквально означает "обычный монстр Талли".

В 1989 году монстр Талли был официально признан палеонтологическим ссимволом штата Иллинойс, однако его природа все еще оставалась загадкой для ученых. Лишь в 2016 году ученые предположили, что монстр Талли, вероятно, все же являлся позвоночным.

Выяснилось, что структура, которую раньше принимали за кишечник, на самом деле является примитивным аналогом позвоночника — хордой, а пигменты в глазах существа оказались более характерными для позвоночных, чем для беспозвоночных.

Ученые предположили, что обладая хрящевым позвоночником, кератиновыми зубами, одной ноздрей и спинным плавником, монстр Талли, вероятно, являлся дальним родственником современных миног. Казалось бы, загадка наконец була разгадана. Но это оказалось не так — некоторые эксперты сомневались в этих выводах. Скептики указывали на то, что пигментация глаз выглядит неубедительно, а хорда простирается перед глазами — что довольно странно.

В 2023 году японские ученые повторно изучили 153 музейных образца, впервые применив нейтральный метод, опирающийся исключительно на данные. С помощью 3D-сканера была создана цифровая карта поверхности животного с цветовым кодированием. Результаты показали, что некоторые признаки, которые ранее принимали за жаберные карманы и лучи плавников, на самом деле либо вовсе отсутствовали, либо не имели ничего общего с анатомией позвоночных. Еще одним открытием стало то, что тело монстра Талли разделено на сегменты — причем не только туловище, но и головной отдел. Поскольку ничего подобного не встречается у позвоночных, ученые пришли к выводу, что монстр Талли точно не был позвоночным.

Впрочем, сегодня все еще не существует единого мнения о том, кем на самом деле был монстр Талли.

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