Пингвины годами растапливают снег в Антарктиде: никто не учитывал этого ранее

Исследователи обнаружили, что пингвины значительно ускоряют таяние снега на Антарктическом полуострове — климатические модели не учитывали этого ранее.

Чистый снег отражает большую часть падающего на него солнечного света, поэтому любое загрязнение, делающее его темнее, по сути, ускоряет таяние. В новом исследовании ученые обнаружили еще один тревожный фактор, который, вероятно, ускоряет таяние снега, но ранее не учитывался климатическими моделями, пишет Earth.com.

Наблюдения показывают, что летом побережье Антарктиды часто окрашивается в красный или зеленый цвет из-за водорослей. При этом зеленые участки чаще всего встречаются вблизи колоний пингвинов и концентрация фосфатов в таком снегу примерно в 10 раз выше, чем в красном. Зеленые скопления водорослей содержат больше хлорофилла, что позволяет им поглощать больше солнечного света и, как следствие, ускорять таяние снега.

В нынешних прогнозах относительно скорости исчезновения снежного покрова в Антарктиде этот биологический фактор, увы, пока не учитывается. В новом исследовании под руководством Алии Хан из Колорадского университета ученые проанализировали 111 проб снега, собранных за один летний сезон.

Ученые пришли к выводу, что не учитывая этот биологический фактор потемнения снежного покрова Антарктиды, мы, вероятно, недооцениваем скорость таяния прибрежного снежного покрова и темпы увеличения площади участков, свободных ото льда.

Снежные водоросли — это одноклеточные организмы, обитающие в верхнем слое снега толщиной около 5 сантиметров и активно развивающиеся в течение короткого летнего сезона таяния. Наблюдения показывают, что в период активного роста клетки накапливают хлорофилл, из-за чего снег приобретает зеленый оттенок. В условиях интенсивного солнечного излучения или нехватки питательных веществ клетки вырабатывают красный пигмент, который действует как солнцезащитный крем — это окрашивает снег в красный.

В ходе нового исследования ученые неожиданно обнаружили, что на красных и зеленых участках плотность этих клеток одинакова, но их внутренний состав существенно различается. Данные указывают на то, что в одной зеленой клетке содержится более чем вдвое больше хлорофилла, чем в красной. Любопытно, что количество красного пигмента в клетках обоих типов примерно одинаково.

По словам ученых, новые данные указывают на то, что красный цвет обусловлен не повышенным содержанием защитного пигмента, а, напротив, меньшим количеством хлорофилла в клетках. Ситуация осложняется тем, что ранее этот момент не учитывался в климатических моделях, а значит мы, вероятно, неправильно рассчитываем скорость потери снежного покрова в Антарктиде.

Другие новости науки