В австралийской пустыне найдена таинственная структура с "ножками": заметили из космоса

Исследователи заявили, что спутник NASA обнаружил в австралийской пустыне древний ударный кратер, который с высоты птичьего полета напоминает паука.

NASA опубликовало спутниковый снимок, на котором запечатлена таинственная структура с "ножками", скрытая в австралийской пустыне. Фото было сделано спутником агентства Landsat 9, когда он пролетал над регионом Кимберли в Западной Австралии, пишет Daily Mail.

На спутниковом фото запечатлена таинственная структура, которая выглядит как гигантский паук. Впрочем, ученые отмечают, что на самом деле загадочная структура представляет собой ударную структуру с "ногами".

На первый взгляд объект выглядит как нечто внеземное, однако эксперты NASA объясняют, что в нем нет ничего инопланетного. Ударная структура получила название "Кратер-паук" (Spider Crater), и представляет собой след от падения метеорита, подвергавшийся эрозии в течение сотен миллионов лет.

Ударная структура имеет овальную форму и имеет размеры около 13 на 11 километров, а ее центральная часть, напоминающая паука, достигает около 4 километров в поперечнике. И хотя ученым удалось установить, что стало причиной появления "Кратера-паука", точное время его образования остается загадкой. По оценкам ученых, столкновение произошло в период от 600 до 900 миллионов лет назад.

Впервые кратер был обнаружен в 1950-х годах, но долгое время ставил ученых в тупик: никто не мог объяснить, как сформировалась столь необычная структура. Основная проблема изучения кратера заключалась в сложном рельефе и удаленности местности — характерные очертания структуры лучше всего видны с высоты птичьего полета.

Все изменилось в 970-х годах, когда у ученых появились новые доказательства происхождения таинственной структуры: в горных породах были обнаружены конусообразные трещины — явный признак падения метеорита или астероида.

Позже еще одним подтверждением стали сильно деформированные слои осадочных пород. Они свидетельствуют о колоссальной энергии, высвободившейся в момент столкновения космического объекта с Землей. Некоторые эксперты предполагали, что это странное образование имеет вулканическое происхождение, однако более детальное изучение указало на гораздо более мощные события в прошлом.

Норт-Поул-Доум — это древнейший на Земле кратер, образовавшийся в результате падения астероида Фото: Curtin University

Отметим, что в прошлом ученые также обнаружили, что именно в Австралии находится старейший в мире ударный кратер. Ученые давно предполагали, что геологическая структура Норт-Поул-Доум в Западной Австралии является местом древней катастрофы, и теперь у них наконец-то появились доказательства.

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