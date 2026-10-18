В австралійській пустелі виявлено загадкову споруду з "ніжками": її помітили з космосу

Дослідники заявили, що супутник NASA виявив в австралійській пустелі стародавній ударний кратер, який з висоти пташиного польоту нагадує павука.

NASA опублікувало супутниковий знімок, на якому зображено загадкову споруду з "ніжками", приховану в австралійській пустелі. Знімок було зроблено супутником агентства Landsat 9, коли він пролітав над регіоном Кімберлі у Західній Австралії, пише Daily Mail.

На супутниковому знімку зафіксовано таємничу структуру, яка виглядає як гігантський павук. Втім, вчені зазначають, що насправді ця загадкова структура є ударною структурою з "ногами".

На перший погляд об’єкт виглядає як щось позаземне, проте експерти NASA пояснюють, що в ньому немає нічого інопланетного. Ударна структура отримала назву "Кратер-павук" (Spider Crater) і являє собою слід від падіння метеорита, який піддавався ерозії протягом сотень мільйонів років.

Ударна структура має овальну форму та розміри приблизно 13 на 11 кілометрів, а її центральна частина, що нагадує павука, сягає близько 4 кілометрів у діаметрі. І хоча вченим вдалося встановити, що стало причиною появи "Кратера-павука", точний час його утворення залишається загадкою. За оцінками вчених, зіткнення відбулося в період від 600 до 900 мільйонів років тому.

Вперше кратер було виявлено у 1950-х роках, але тривалий час він ставив науковців у глухий кут: ніхто не міг пояснити, як утворилася така незвичайна структура. Основна проблема дослідження кратера полягала у складному рельєфі та віддаленості місцевості — характерні обриси структури найкраще видно з висоти пташиного польоту.

Усе змінилося в 970-х роках, коли вчені отримали нові докази походження таємничої структури: у гірських породах було виявлено конусоподібні тріщини — явна ознака падіння метеорита або астероїда.

Пізніше ще одним підтвердженням стали сильно деформовані шари осадових порід. Вони свідчать про колосальну енергію, що вивільнилася в момент зіткнення космічного об’єкта із Землею. Деякі експерти припускали, що це дивне утворення має вулканічне походження, однак більш детальне дослідження вказало на набагато потужніші події в минулому.

Норт-Поул-Доум — це найдавніший на Землі кратер, що утворився внаслідок падіння астероїда Фото: Curtin University

Зазначимо, що раніше вчені також виявили, що саме в Австралії розташований найстаріший у світі ударний кратер. Вчені давно припускали, що геологічна структура Норт-Поул-Доум у Західній Австралії є місцем стародавньої катастрофи, і тепер у них нарешті з’явилися докази.

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