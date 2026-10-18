Пінгвіни роками розтоплюють сніг в Антарктиді: раніше ніхто не брав цього до уваги

Дослідники виявили, що пінгвіни значно прискорюють танення снігу на Антарктичному півострові — раніше кліматичні моделі цього не враховували.

Чистий сніг відбиває більшу частину сонячного світла, що падає на нього, тому будь-яке забруднення, яке робить його темнішим, по суті, прискорює танення. У новому дослідженні вчені виявили ще один тривожний фактор, який, ймовірно, прискорює танення снігу, але раніше не враховувався кліматичними моделями, пише Earth.com.

Спостереження показують, що влітку узбережжя Антарктиди часто набуває червоного або зеленого кольору через водорості. При цьому зелені ділянки найчастіше зустрічаються поблизу колоній пінгвінів, а концентрація фосфатів у такому снігу приблизно в 10 разів вища, ніж у червоному. Зелені скупчення водоростей містять більше хлорофілу, що дозволяє їм поглинати більше сонячного світла і, як наслідок, прискорювати танення снігу.

У нинішніх прогнозах щодо швидкості зникнення снігового покриву в Антарктиді цей біологічний фактор, на жаль, поки що не враховується. У новому дослідженні під керівництвом Алії Хан із Колорадського університету вчені проаналізували 111 проб снігу, зібраних протягом одного літнього сезону.

Вчені дійшли висновку, що, не беручи до уваги цей біологічний фактор потемніння снігового покриву Антарктиди, ми, ймовірно, недооцінюємо швидкість танення прибережного снігового покриву та темпи збільшення площі ділянок, вільних від льоду.

Снігові водорості — це одноклітинні організми, що мешкають у верхньому шарі снігу товщиною близько 5 сантиметрів і активно розвиваються протягом короткого літнього сезону танення. Спостереження показують, що в період активного росту клітини накопичують хлорофіл, через що сніг набуває зеленого відтінку. В умовах інтенсивного сонячного випромінювання або нестачі поживних речовин клітини виробляють червоний пігмент, який діє як сонцезахисний крем — це забарвлює сніг у червоний колір.

У ході нового дослідження вчені несподівано виявили, що на червоних і зелених ділянках щільність цих клітин однакова, але їхній внутрішній склад суттєво відрізняється. Дані вказують на те, що в одній зеленій клітині міститься більш ніж удвічі більше хлорофілу, ніж у червоній. Цікаво, що кількість червоного пігменту в клітинах обох типів приблизно однакова.

За словами вчених, нові дані вказують на те, що червоний колір зумовлений не підвищеним вмістом захисного пігменту, а, навпаки, меншою кількістю хлорофілу в клітинах. Ситуація ускладнюється тим, що раніше цей момент не враховувався в кліматичних моделях, а отже, ми, ймовірно, неправильно розраховуємо швидкість втрати снігового покриву в Антарктиді.

Інші новини науки