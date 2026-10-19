Миллионы лет в полной темноте: подо льдами Антарктиды найден целый таинственный мир (фото)

В недавнем исследовании ученые заглянули под антарктический лед и обнаружили там множество крайне необычных существ.

История нашей планеты насчитывает миллиарды лет и за сотни лет исследований на Земле почти не осталось мест, где не ступала нога человека. Наиболее неисследованная территория, по словам ученых, сосредоточена в Южном океане — именно здесь скрываются сотни, а возможно и тысячи еще неисследованных видов, пишет Science Focus.

Почти вся Антарктида — вместе с прилегающими обширными участками океана — скрыта под слоем льда толщиной в сотни, а то и тысячи метров. И все же, пусть медленно, но верно, этот последний неизученный уголок Земли начинает раскрывать человечеству свои тайны.

В новом исследовании ученые вооружились новейшими технологиями и заглянули под огромны ледяной щит континента в поисках одного из самых удивительных открытий на планете — жизни, скрытой подо льдом.

В подземных озерах в Антарктиде скрывается множество жизни Фото: Schmidt Ocean Institute

В январе 2025 года от Антарктиды откололся огромный фрагмент шельфового ледника Георга VI — ученые воспользовались этой уникальной возможностью, чтобы изучить участок морского дна, который до этого был скрыт под слоем льда толщиной 150 метров.

Команда из Океанографического института Шмидта использовала дистанционно управляемые аппараты, опущенные на морское дно, чтобы изучить обнажившийся участок. В результате ученым удалось обнаружить удивительно богатую экосистему, процветающую, несмотря на то, что она столетиями была лишена солнечного света. Среди живых организмов на морском дне обнаружили морских губок и пауков, а также актиний и осьминогов.

Но это лишь начало. По всей территории ледяного континента ученые продолжают находить новые глубоководные погруженные во тьму водные среды — пресноводные озера, зажатые между ледяным щитом и коренными породами континента. А там, где есть вода, в большинстве случаев, присутствует и жизнь.

Ученые заглянули под ледяной щит Антарктиды Фото: Schmidt Ocean Institute

По словам профессора экологии из Университета штата Монтана, доктора Джона Приску, они с коллегами обнаружили, что под толщей льда, похоже, скрывается целый затерянный мир. Многие подледниковые озера Антарктиды были изолированы от атмосферы и океанов на протяжении тысяч — а некоторые, возможно, и миллионов — лет.

Анализ проб воды из таких озер показал, что обитающие в них формы жизни развивались в изоляции от остального мира, а организмы эволюционировали, чтобы выжить в суровых условиях под ледяным щитом. При этом ученые признают, что им удалось исследовать лишь ничтожно малую часть скрытых антарктических озер. Считается, что подо льдом Антарктиды их, вероятно, насчитывается около 700 — проще говоря, тут скрыт отдельный и самостоятельный мир.

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