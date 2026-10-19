Неожиданный поворот: на европейских рыбных фермах лосося начинают кормить курятиной

Идея кормить лосося курятиной может выглядеть странно, но вскоре большинство европейских рыбных ферм могут начать кормить лосося курятиной.

Рыночные цены на рыбную муку и рыбий жир, получаемые из дикой рыбы, стремительно растут. В результате, европейские рыбоводы сосредоточились на поиске альтернативных источников дешевого белка — выбор пал на не очевидную птицеводческую отрасль, пишет IFLScience.

Сообщается, что один из крупнейших норвежских производителей лосося, компания Lerøy Seafood Group, уже использует побочные продукты переработки курицы в качестве корма для рыбы. Таким образом, ученые полагают, что лосось, выращенный на корме из курятины, вскоре может появиться по всей Европе.

По словам компании, производящей корм для рыбы из курятины, лосось — хищник, который в дикой природе питается другой рыбой, якобы поэтому кормление его курятиной — вполне естественный процесс. Впрочем, по словам ученых, несмотря на то, что лосось действительно является хищной рыбой, утверждение о том, что курятина — естественный для него корм, несколько преувеличено, поскольку большую часть жизни эта рыба проводит в морской экосистеме.

На первый взгляд, разведение рыбы на фермах кажется очевидным решением проблемы чрезмерного вылова. Однако, как ни парадоксально, для поддержания этой отрасли требуется огромное количество дикой рыбы.

Проблема заключается в том, что лосось — хищник, которому для роста необходимо большое количество кормовой рыбы. Например, в исследовании, проведенном проектом Outlaw Ocean, ученые обнаружили, что для производства 1 килограмма выращенного на ферме лосося требуется до 4 килограммов дикой рыбы. Проще говоря, отрасль, которая позиционировалась как решение проблемы чрезмерного вылова, на самом деле истощает рыбные запасы.

Это привело не только к сокращению численности дикой рыбы, но и к негативным последствиям для местного населения в странах, которые экспортируют практически весь свой улов в виде рыбной муки и жира для нужд лососеводческой отрасли.

Новые данные указывают на то, что такая зависимость от дикой рыбы теперь обходится все дороже. По мере того как рыбные запасы продолжают истощаться, лососеводческим хозяйствам приходится сталкиваться с постоянным ростом цен на рыбную муку, используемую для кормления рыбы. Любопытно, что ситуацию усугубляет и супер-Эль-Ниньо, усиливающееся в Тихом океане.

В результате, некоторые европейские фермы, выращивающие лосося, начали поиск альтернативного источника дешевого животного белка — они остановились на курице. Стоит отметить, что эта идея не нова, поскольку некоторые хозяйства в Канаде и Чили уже используют куриную муку в качестве корма для рыбы.

Другие новости науки