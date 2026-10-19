Несподіваний поворот: на європейських рибних фермах лосося починають годувати курятиною

Ідея годувати лосося курятиною може здатися дивною, але незабаром більшість європейських рибних господарств можуть почати годувати лосося курятиною.

Ринкові ціни на рибне борошно та риб’ячий жир, що виробляються з дикої риби, стрімко зростають. Як наслідок, європейські рибоводи зосередилися на пошуку альтернативних джерел дешевого білка — вибір припав на несподівану галузь птахівництва, пише IFLScience.

Повідомляється, що один із найбільших норвезьких виробників лосося, компанія Lerøy Seafood Group, вже використовує побічні продукти переробки курятини як корм для риби. Таким чином, вчені вважають, що лосось, вирощений на кормі з курятини, незабаром може з’явитися по всій Європі.

За словами компанії, що виробляє корм для риби з курятини, лосось — хижак, який у дикій природі харчується іншою рибою, нібито тому годування його курятиною — цілком природний процес. Втім, за словами вчених, незважаючи на те, що лосось дійсно є хижою рибою, твердження про те, що курятина — природний для нього корм, дещо перебільшене, оскільки більшу частину життя ця риба проводить у морській екосистемі.

На перший погляд, розведення риби на фермах здається очевидним вирішенням проблеми надмірного вилову. Однак, як не парадоксально, для підтримки цієї галузі потрібна величезна кількість дикої риби.

Проблема полягає в тому, що лосось — хижак, якому для росту потрібна велика кількість кормової риби. Наприклад, у дослідженні, проведеному проєктом Outlaw Ocean, вчені виявили, що для виробництва 1 кілограма вирощеного на фермі лосося потрібно до 4 кілограмів дикої риби. Простіше кажучи, галузь, яка позиціонувалася як рішення проблеми надмірного вилову, насправді виснажує рибні запаси.

Це призвело не лише до скорочення чисельності дикої риби, а й до негативних наслідків для місцевого населення в країнах, які експортують практично весь свій улов у вигляді рибного борошна та жиру для потреб лососевої галузі.

Нові дані свідчать про те, що така залежність від дикої риби тепер обходиться дедалі дорожче. У міру того як рибні запаси продовжують вичерпуватися, лососеводчим господарствам доводиться стикатися з постійним зростанням цін на рибне борошно, яке використовується для годування риби. Цікаво, що ситуацію погіршує й супер-Ель-Ніньо, яке набирає сили в Тихому океані.

Як наслідок, деякі європейські ферми, що вирощують лосося, почали шукати альтернативне джерело дешевого тваринного білка — їхній вибір припав на курятину. Варто зазначити, що ця ідея не є новою, оскільки деякі господарства в Канаді та Чилі вже використовують куряче борошно як корм для риби.

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