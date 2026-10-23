Сказка братьев Гримм о Крысолове основана на реальных событиях: 130 детей исчезли бесследно

Сказка “Гамельнский крысолов” не была придумана братьями Гримм, они включили реальную городскую историю в свой сборник.

В ранних городских хрониках и региональных документах — например, в Люнебургской рукописи — упоминается 26 июня 1284 года (день памяти святых Иоанна и Павла). В этот день из Гамельна, как сообщается, исчезли 130 детей или молодых людей, пишет Фокус.

В самых ранних версиях этой истории нет ни упоминаний о нашествии крыс, ни сюжета о нарушенном обещании заплатить музыканту. Эти детали — нашествие грызунов и отказ горожан выплатить вознаграждение Крысолову — появились лишь в середине XVI века, спустя почти 300 лет после исчезновения детей.

Одним из наиболее ранних свидетельств реальности истории был витраж в церкви Гамельна, созданный примерно в 1300 году. На нем были изображены Крысолов, который уводит с собой детей. Этот витраж был утрачен в 1660 году, но к счастью, сохранились его подробные описания.

Историки до сих пор не знают, что произошло на самом деле. Согласно одной из популярных теорий, молодых людей могли завербовать для освоения новых земель в Восточной Европе. Некоторые исследователи даже обнаружили фамилии, характерные для окрестностей Гамельна, в городах, которые были расположены за сотни километров к востоку.

Другие эксперты склоняются к теории о том, что Крысолов является всего лишь аллегорией на смерть, а исчезнувшие дети могли погибнуть в результате болезни или несчастного случая.

Благодаря стихотворению Роберта Браунинга, написанному в 1842 году, эта история стала широко известна в англоязычном мире, и с тех пор ее пересказывают вновь и вновь.

Братья Гримм писали, что двое детей все же остались: один из них был слепым, а другой — немым, поэтому никто из них не смог внятно объяснить, что именно случилось.

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