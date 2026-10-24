Ученые раскрыли главную тайну картины Ван Гога "Звездная ночь": что там изображено (фото)

Исследователи выяснили, является ли знаменитая картина плодом воображения художника, или же там воссоздан вид реального ночного неба.

"Звездная ночь" – это одно из самых известных произведений искусства в современной истории и одна из самых знаменитых картин Винсента ван Гога. Ученые из Южной Кореи утверждают, что им удалось разгадать главную загадку этой картины. Хотя многие ученые считали, что она является плодом воображения художника, исследование показывает, что это не так. Это реальное ночное небо и ученые выяснили, когда именно такое небо мог видеть Ван Гог. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports, пишет IFLScience.

"Звездная ночь" – это одно из самых известных произведений искусства в современной истории и одна из самых знаменитых картин Винсента ван Гога Фото: Wikipedia

Ученые провели астрономический анализ картины "Звездная ночь", изучили документы, касающиеся обстоятельств жизни художника, а также проанализировали природные и метеорологические условия, которые были в 1889 году, когда была написана картина. Также исследователи изучили письма Ван Гога, написанные в том же году.

Как и предполагалось на картине изображена Луна, а также Венера, а еще, как выяснили ученые, там можно увидеть звездное скопление Гиады. На самом деле это реальный вид ночного неба, который, как предполагает исследование, видел художник, а затем перенес на плотно.

На самом деле это реальный вид ночного неба, который, как предполагает исследование, видел художник, а затем перенес на плотно Фото: IFLS

Ученые считают, что на картине "Звездная ночь" изображено предрассветное небо, которое можно было видеть 22 июля 1889 года в Сен-Реми-де-Прованс, то есть месте, где Ван Гог работал над этой картиной.

В этот день перед рассветом на небе можно было наблюдать Луну, Венеру и звездное скопление Гиады именно в таком виде, в каком они расположены на картине. К тому же, фаза Луны в тот момент была ближе к той, что изображена на картине "Звездная ночь".

Метеорологические сводки того времени также свидетельствуют о том, что в ту ночь небо было ясным. Но исследователи подчеркивают, что картина могла быть создана на основе наблюдений, сделанных художником в течение нескольких ночей и объединенных в одно полотно.

Исследователи говорят, что самое главное в их научной работе то, что они доказали, что картина "Звездная ночь" основана на реальных наблюдениях, а не является плодом воображения Винсента ван Гога.

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