Ученые призвали NASA доставить с Луны 50-летние отходы экипажа миссии "Аполлон-15" (фото)

Экспертная группа предложила NASA 4 важных места для исследования Луны за пределами южного полюса спутника Земли.

Ученые из Национальных академий наук, инженерии и медицины США рекомендовали NASA отправить астронавтов программы "Артемида" в четыре места на Луне, интересных с научной точки зрения. Все они находятся за пределами южного полюса Луны, где NASA собирается построить первую лунную базу. В одном из таких мест астронавты могут забрать отходы жизнедеятельности экипажа миссии "Аполлон-15" 1971 года и их оборудование. Исследование поможет выяснить как полвека на Луне повлияли на оставленные там материалы и технику, пишет Mashable.

Экспертная группа, которой обратилось NASA, рекомендует обратить внимание на четыре участка на Луне. Это кратер Баба, гора Хэдли, Море Восточное и плато Аристарх. По мнению экспертов, именно здесь астронавтам программы "Артемида" стоит собрать образцы местной породы, провести наблюдения и поставить научные эксперименты. В этих местах присутствие людей принесло бы больше пользы, чем работа роботизированных аппаратов, считают ученые.

Астронавты могут забрать отходы жизнедеятельности экипажа миссии "Аполлон-15" 1971 года и их оборудование Фото: NASA

Ученые считают, что, поскольку в полярных регионах отсутствуют вулканические ландшафты, характерные для других частей Луны, а также залежи радиоактивных металлов (например, урана и тория), подобные высадки астронавтов имеют большую научную ценность.

Эксперты рекомендуют NASA высадить астронавтов в районе горы Хэдли, где побывал экипаж миссии "Аполлон-15". Там астронавты могли бы осмотреть луноход, посадочную ступень лунного модуля, научные приборы и системы энергоснабжения, оставленные в 1971 году. Также там можно собрать контейнеры с отходами жизнедеятельности экипажа и доставить их вместе с некоторым старым оборудованием на Землю. Эта техника более 50 лет подвергалась воздействию космического излучения, а также многократным циклам нагрева и охлаждения при смене лунных дня и ночи. Ученые смогут выяснить, как лунная среда влияет на технику с течением времени, а детальный анализ образцов мочи и фекалий позволил бы понять, как меняется биологический материал и оказывает ли он какое-либо воздействие лунную среду.

Кратер Баба находится внутри крупнейшего и древнейшего ударного кратера в Солнечной системе — бассейн Южный полюс – Эйткен. Изучение горных пород в этом месте позволило бы точно определить время появления этой ударной структуры.

Кратер Баба на Луне Фото: NASA

Море Восточное — это самое молодое из крупных лунных морей, возраст которого составляет около 3,8 миллиарда лет. Астронавты могли бы собрать образцы горных пород, поднятые из недр Луны. Это помогло бы выяснить, была ли Луна когда-то полностью расплавленной.

Море Восточное Фото: NASA

Плато Аристарх должны были посетить астронавты программы "Аполлон", но это не произошло. В этом месте находятся вулканические отложения, в которых может присутствовать вода.

Решение о том, когда и в какой последовательности будут осуществляться эти миссии, предстоит принять NASA.

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