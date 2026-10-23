Вчені закликали NASA доставити з Місяця 50-річні відходи екіпажу місії "Аполлон-15" (фото)

Експертна група запропонувала NASA 4 важливі місця для дослідження Місяця за межами південного полюса супутника Землі.

Вчені з Національних академій наук, інженерії та медицини США рекомендували NASA відправити астронавтів програми "Артеміда" до чотирьох місць на Місяці, що представляють науковий інтерес. Усі вони розташовані за межами південного полюса Місяця, де NASA планує побудувати першу місячну базу. В одному з таких місць астронавти можуть забрати відходи життєдіяльності екіпажу місії "Аполлон-15" 1971 року та їхнє обладнання. Дослідження допоможе з’ясувати, як півстоліття перебування на Місяці вплинуло на залишені там матеріали та техніку, пише Mashable.

Експертна група, до якої звернулося NASA, рекомендує звернути увагу на чотири ділянки на Місяці. Це кратер Баба, гора Хедлі, Східне море та плато Аристарх. На думку експертів, саме тут астронавтам програми "Артеміда" варто зібрати зразки місцевої породи, провести спостереження та провести наукові експерименти. У цих місцях присутність людей принесла б більше користі, ніж робота роботизованих апаратів, вважають вчені.

Астронавти можуть забрати відходи життєдіяльності екіпажу місії "Аполлон-15" 1971 року та їхнє обладнання Фото: solar-system

Вчені вважають, що, оскільки в полярних регіонах відсутні вулканічні ландшафти, характерні для інших частин Місяця, а також поклади радіоактивних металів (наприклад, урану та торію), подібні висадки астронавтів мають велику наукову цінність.

Експерти рекомендують NASA висадити астронавтів у районі гори Хедлі, де побував екіпаж місії "Аполлон-15". Там астронавти могли б оглянути місяцехід, посадковий ступінь місячного модуля, наукові прилади та системи енергопостачання, залишені у 1971 році. Також там можна зібрати контейнери з відходами життєдіяльності екіпажу та доставити їх разом із деяким старим обладнанням на Землю. Ця техніка понад 50 років піддавалася впливу космічного випромінювання, а також багаторазовим циклам нагрівання й охолодження під час зміни місячних дня та ночі. Вчені зможуть з’ясувати, як місячне середовище впливає на техніку з плином часу, а детальний аналіз зразків сечі та фекалій дозволив би зрозуміти, як змінюється біологічний матеріал і чи чинить він якийсь вплив на місячне середовище.

Кратер Баба розташований усередині найбільшого й найдавнішого ударного кратера в Сонячній системі — басейну "Південний полюс — Ейткен". Дослідження гірських порід у цьому місці дозволило б точно визначити час появи цієї ударної структури.

Кратер Баба на Місяці Фото: NASA

Східне море — це наймолодше з великих місячних морів, вік якого становить близько 3,8 мільярда років. Астронавти могли б зібрати зразки гірських порід, видобутих із надр Місяця. Це допомогло б з’ясувати, чи був Місяць колись повністю розплавленим.

Східне море Фото: NASA

Плато Аристарх мали відвідати астронавти програми "Аполлон", але цього не сталося. У цьому місці знаходяться вулканічні відкладення, в яких може бути вода.

Рішення про те, коли та в якій послідовності будуть здійснюватися ці місії, має ухвалити NASA.

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