Найскладніший запуск у космос в історії: NASA оприлюднило подробиці місії "Артеміда-3" (фото)

NASA готує масштабні випробування місячних посадкових модулів на навколоземній орбіті. Це важливий етап на шляху до повернення людини на Місяць.

У п’ятницю, 23 жовтня, NASA оприлюднило нові подробиці щодо майбутньої місії "Артеміда-3", в рамках якої відбудуться випробування місячних посадкових модулів від компаній Blue Origin та SpaceX. Місія, запланована на наступний рік, є найважливішим етапом підготовки NASA до першої з 1972 року висадки астронавтів на поверхню Місяця. Вона має відбутися в рамках місії "Артеміда-4" у 2028 році, пише Space.

Компанії Blue Origin і SpaceX уклали з NASA багатомільярдні контракти на розробку посадкових модулів Blue Moon і Starship відповідно. На борту одного з них астронавти вперше у XXI столітті приземляться на поверхню Місяця. Під час прес-конференції представники NASA надали найдетальнішу інформацію про те, як відбуватиметься місія "Артеміда-3". Поки що її заплановано на літо 2027 року. Від успіху цієї місії залежить, чи зможе NASA здійснити посадку астронавтів на Місяці на початку 2028 року.

Ракета Space Launch System Фото: NASA

Як заявив Джеремі Парсонс, керівник програми NASA "Артеміда", це буде найскладніший запуск у космос в історії, адже будуть запущені одразу три найпотужніші ракети у світі. Ймовірно, це найскладніша космічна місія, яку коли-небудь здійснювало людство.

Ракета Starship Фото: films

У рамках місії "Артеміда-3" у космос з космодрому у Флориді будуть запущені ракети-носії Space Launch System (SLS) від NASA, Starship від SpaceX та New Glenn від Blue Origin.

Ракета "New Glenn" Фото: скриншот

Згідно з планом, першою полетить ракета New Glenn, яка виведе на навколоземну орбіту місячний посадковий модуль Blue Moon. Потім ракета SLS виведе на орбіту космічний корабель "Оріон", на борту якого перебуватимуть астронавти NASA Рендольф Брезник, Андре Дуглас і Френк Рубіо, а також астронавт Європейського космічного агентства Лука Пармітано.

Посадочний модуль Starship на Місяці. Ілюстрація Фото: NASA

Екіпаж місії "Артеміда-3" проведе два дні на низькій навколоземній орбіті, перевіряючи роботу систем космічного корабля. На третій день місії, на висоті 439 км, відбудеться стикування з посадковим модулем Blue Moon. На шостий день місії стартує ракета Starship, модифікований верхній ступінь якої стане місячним посадковим модулем з такою ж назвою.

Starship зустрінеться з кораблем "Оріон" на восьмий день місії на висоті близько 381 кілометра. Однак астронавти не перейдуть на борт цього модуля.

Посадочний модуль Blue Moon на Місяці. Ілюстрація Фото: NASA

Після цього корабель "Оріон" ще кілька днів кружлятиме навколо Землі. Астронавти перевірятимуть його системи та проводитимуть наукові експерименти. Місія "Артеміда-3" має тривати 14 днів, після чого астронавти повернуться на Землю.

За результатами місії "Артеміда-3" NASA визначить, який саме посадковий модуль — Starship чи Blue Moon — доправить астронавтів місії "Артеміда-4" на поверхню Місяця в районі південного полюса.

Якщо NASA обере модуль Blue Moon, то астронавти перейдуть на нього на орбіті навколо Місяця, а потім здійснять посадку. Але якщо буде обрано модуль Starship, то астронавти перейдуть на нього на навколоземній орбіті, а потім полетять на Місяць.

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