Зброя відплати нацистів: 80 років тому було зроблено першу фотографію Землі з космосу (фото)

За допомогою ракети "Фау-2", створеної в нацистській Німеччині, американські вчені отримали унікальне зображення нашої планети з космосу.

24 жовтня 1946 року фотокамера, встановлена на борту ракети "Фау-2", зробила перший в історії знімок Землі з космічного простору. Американські вчені запустили ракету "Фау-2" з ракетного полігону в штаті Нью-Мексико. Вона піднялася на висоту 105 км. Через кілька хвилин після запуску камера впала назад на Землю, розбилася при ударі, але плівка вціліла, пише Фокус.

Наразі вважається, що межа космосу пролягає на висоті 100 км над поверхнею Землі. Вона відома як лінія Кармана. Саме там атмосфера настільки розріджена, що традиційний аеродинамічний політ стає неможливим.

24 жовтня 1946 року вчені запустили в космос ракету "Фау-2" з прикріпленою фотокамерою, щоб вона могла зробити знімки Землі. Камера робила знімки кожні півтори секунди. Всього через кілька хвилин після запуску камера впала назад на Землю і розбилася. Вона врізалася в поверхню планети зі швидкістю 152 м/с. У результаті фотокамера була знищена, але плівка не постраждала, адже перебувала в захисній сталевій касеті.

Перша фотографія Землі з космосу Фото: Wikipedia

Таким чином вчені отримали перше в історії зображення Землі, зроблене з космосу. До цього найвищі знімки поверхні планети були зроблені з борту стратостата Explorer II, який у 1935 році піднявся на висоту 22 км.

Нагадуємо, що "Фау-2" (німецькою V-2 або Vergeltungswaffe-2, тобто зброя відплати) була створена німецьким конструктором Вернером фон Брауном і є першою у світі балістичною ракетою. Нацистська Німеччина наприкінці Другої світової війни використовувала цю ракету для обстрілів території Бельгії та Великої Британії, зокрема Лондона. Перше бойове застосування ракети "Фау-2" відбулося 8 вересня 1944 року.

"Фау-2" була створена німецьким конструктором Вернером фон Брауном і є першою у світі балістичною ракетою Фото: Wikipedia

Одноступенева ракета розвивала швидкість 5940 км/год, піднімалася на висоту 90 км, а її дальність польоту становила 320 км. Після закінчення Другої світової війни американці вивезли з Німеччини близько 100 ракет "Фау-2". Саме з запусків німецьких ракет починалися ракетні програми США та СРСР.

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