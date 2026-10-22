Через 80 лет в Венгрии обнаружили советский истребитель, сбитый немецким асом (фото)

Советский истребитель Як-1 был сбит в воздушном бою немецким асом Петером Дютманом.

Исследователи обнаружили обломки советского истребителя Як-1 времен Второй мировой войны недалеко от населенного пункта Тертель в центральной части Венгрии. Обломки самолета находились на глубине более 5 метров, пишет Popular Science.

Як-1 Фото: Wikipedia

Спустя 82 года венгерские историки обнаружили советский самолет, сбитый немецким асом во время Второй мировой войны. После многомесячного расследования, включавшего работу с архивами, историки нашли место падения советского истребителя Як-1. Самолет был обнаружен на глубине более 5 метров и находился он примерно в 80 км к юго-востоку от Будапешта, столицы Венгрии.

Мессершмитт Bf 109 Фото: Wikipedia

По словам венгерских историков, в начале ноября 1944 года в воздушном бою встретились самолеты Як-1, которым управлял лейтенант Александр Андрианов и Мессершмитт Bf 109 под управлением немецкого аса Петера Дютмана. В итоге последнему удалось бить советского летчика. За время Второй мировой войны Дютман сбил 152 самолета, из них 98 советских истребителей. Андрианов катапультировался, но как считается, попал в плен и там погиб.

Несмотря на сильные разрушения самолета, историки обнаружили множество мелких фрагментов, основные компоненты шасси и двигателя, фрагменты обшивки, а также серийный номер двигателя и номер самолета Фото: Popular Science

Что касается самолета Як-1, то он на огромной скорости врезался в землю. Учитывая то, что самолет был изготовлен из стали, дерева и ткани, при ударе он развалился на части, которые разлетелись в разные стороны. За следующие 82 года обломки истребителя ушли глубоко под землю.

Обломки самолета находились на глубине более 5 метров Фото: Popular Science

Раскопки проводились в соответствии со строгими археологическими стандартами с применением методов, используемых при расследовании авиационных происшествий.

Несмотря на сильные разрушения самолета, историки обнаружили множество мелких фрагментов, основные компоненты шасси и двигателя, фрагменты обшивки, а также серийный номер двигателя и номер самолета. Исследователям даже нашли личные вещи советского пилота, в том числе книгу с его автографом. Все это помогло подтвердить, что что найденные обломки принадлежат самолету Як-1, которым управлял лейтенант Андрианов.

Исследователям даже нашли личные вещи советского пилота, в том числе книгу с его автографом Фото: Popular Science

Хотя значительная часть обломков сильно деформировалась, исследователи считают, что смогут реставрировать некоторые детали советского истребителя. После этого их планируют выставить в Будапештском музее военной истории.

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