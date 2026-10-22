Через 80 років в Угорщині виявили радянський винищувач, збитий німецьким асом (фото)

Радянський винищувач Як-1 був збитий у повітряному бою німецьким асом Петером Дютманом.

Дослідники виявили уламки радянського винищувача Як-1 часів Другої світової війни неподалік від населеного пункту Тертель у центральній частині Угорщини. Уламки літака знаходилися на глибині понад 5 метрів, пише Popular Science.

Як-1 Фото: Wikipedia

Через 82 роки угорські історики виявили радянський літак, збитий німецьким асом під час Другої світової війни. Після багатомісячного розслідування, що включало роботу з архівами, історики знайшли місце падіння радянського винищувача Як-1. Літак було виявлено на глибині понад 5 метрів, і він знаходився приблизно за 80 км на південний схід від Будапешта, столиці Угорщини.

Мессершмітт Bf 109 Фото: Wikipedia

За словами угорських істориків, на початку листопада 1944 року в повітряному бою зіткнулися літаки Як-1, яким керував лейтенант Олександр Андріанов, та Мессершмітт Bf 109 під керуванням німецького аса Петера Дютмана. У підсумку останньому вдалося збити радянського льотчика. За час Другої світової війни Дютман збив 152 літаки, з них 98 радянських винищувачів. Андріанов катапультувався, але, як вважається, потрапив у полон і там загинув.

Незважаючи на значні пошкодження літака, історики виявили безліч дрібних уламків, основні компоненти шасі та двигуна, уламки обшивки, а також серійний номер двигуна та номер літака Фото: Popular Science

Що стосується літака Як-1, то він на величезній швидкості врізався в землю. З огляду на те, що літак був виготовлений зі сталі, дерева та тканини, під час удару він розвалився на частини, які розлетілися в різні боки. Протягом наступних 82 років уламки винищувача заглибилися глибоко під землю.

Уламки літака знаходилися на глибині понад 5 метрів Фото: Popular Science

Розкопки проводилися відповідно до суворих археологічних стандартів із застосуванням методів, що використовуються під час розслідування авіаційних подій.

Незважаючи на значні пошкодження літака, історики виявили безліч дрібних уламків, основні компоненти шасі та двигуна, уламки обшивки, а також серійний номер двигуна та номер літака. Дослідники навіть знайшли особисті речі радянського пілота, зокрема книгу з його автографом. Все це допомогло підтвердити, що знайдені уламки належать літаку Як-1, яким керував лейтенант Андріанов.

Дослідники навіть знайшли особисті речі радянського пілота, зокрема книгу з його автографом Фото: Popular Science

Хоча значна частина уламків сильно деформувалася, дослідники вважають, що зможуть відреставрувати деякі деталі радянського винищувача. Після цього їх планують виставити в Будапештському музеї військової історії.

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