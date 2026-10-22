Люди можуть пережити політ на Марс і вижити на Червоній планеті: є одна умова

Якщо дотримуватися однієї умови, то подорож на Марс не завдасть шкоди людському організму. Деякі люди вже роблять це у своєму повсякденному житті.

Людський організм здатний витримати подорож на Марс, і люди можуть вижити в умовах Червоної планети. Для цього, на думку вчених, потрібно приділяти достатньо часу кардіотренуванням. Результати дослідження опубліковано в журналі Американської кардіологічної асоціації Circulation, пише Sky ta Night Magazine.

Давно відомо, що космічні польоти негативно позначаються на організмі людини. Наприклад, у астронавтів падає артеріальний тиск під час повернення з космосу в умови нормальної гравітації. Астронавти, які літали на Місяць, скаржилися на запаморочення після повернення на Землю з умов низької гравітації.

Проблема полягає в тому, що Марс у середньому знаходиться приблизно в 585 разів далі від Землі, ніж Місяць. Політ в один бік може тривати від 6 місяців до одного року. Тому багато скептиків стверджують, що людський організм просто не зможе витримати таке тривале перебування в умовах невагомості та подальше перебування на поверхні Марса, де гравітація в 3 рази слабша. Але автори дослідження спростовують цю думку.

Вчені дослідили реакцію людського серця на марсіанську гравітацію після тривалого перебування в умовах невагомості. Для цього учасників дослідження розмістили під кутом 22 градуси до горизонтальної площини, щоб відтворити рух крові, яким він буде на Марсі.

Також вчені спостерігали за астронавтами на Міжнародній космічній станції (МКС). Кожному з них проводили сканування серця до початку місії, під час неї та після повернення. На борту МКС астронавти виконували комплекс фізичних вправ до двох годин на день.

Вчені з’ясували, що перебування в умовах невагомості справді негативно позначається на роботі серця, принаймні на початку місії. Серце астронавтів перекачувало менше крові, ніж зазвичай, але після кількох тижнів регулярних тренувань цей ефект слабшав і з часом повністю зникав.

Тобто завдяки програмі фізичних вправ серця астронавтів пристосувалися до умов невагомості. Після повернення на Землю серця астронавтів продовжували працювати так само ефективно як в умовах, що імітують гравітацію Марса, так і за звичайної земної гравітації.

Вчені зазначають, що це дослідження продемонструвало: люди можуть пережити політ на Марс і повноцінно працювати на поверхні Червоної планети.

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