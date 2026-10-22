Люди могут пережить полет на Марс и выжить на Красной планете: есть одно условие

Если выполнять одно условие, то путешествие на Марс не причинит вреда человеческому организму. Некоторые люди уже делают это в своей повседневной жизни.

Человеческий организм способен перенести путешествие на Марс и люди могут выжить в условиях Красной планеты. Для этого нужно будет уделять достаточно времени кардиотренировкам, считают ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation, пишет Sky ta Night Magazine.

Давно известно, что космические полеты негативно сказываются на организме человека. Например, у астронавтов падает артериальное давление при возвращении из космоса в условия нормальной гравитации. Астронавты, летавшие на Луну, жаловались на головокружение после возвращения на Землю из условий низкой гравитации.

Проблема в том, что Марс находится в среднем примерно в 585 раз дальше от Земли, чем Луна. Полет в одну сторону может занять от 6 месяцев до одного года. Поэтому многие скептики утверждают, что человеческий организм просто не сможет выдержать столь долгое пребывание в условиях невесомой и дальнейшей пребывание на поверхности Марса, где гравитация в 3 раза слабее. Но авторы исследования опровергают это мнение.

Ученые изучили реакцию человеческого сердца на марсианскую гравитацию после длительного периода пребывания в условиях невесомости. Для этого участников исследования расположили под углом 22 градуса к горизонтальной плоскости, чтобы воссоздать движение крови, каким оно будет на Марсе.

Также ученые наблюдали за астронавтами на Международной космической станции (МКС). Каждому из них проводили сканирование сердца до начала миссии, во время нее и после возвращения. На борту МКС астронавты выполняли комплекс физических упражнений до двух часов в день.

Ученые выяснили, что пребывание в условиях невесомости действительно негативно сказывается на работе сердца, по крайней мере в начале миссии. Сердце астронавтов перекачивало меньше крови, чем обычно, но после нескольких недель регулярных тренировок этот эффект ослабевал и со временем полностью исчезал.

То есть благодаря программе физических упражнений сердца астронавтов адаптировались к условиям невесомости. После возвращения на Землю сердца астронавтов продолжали функционировать так же эффективно и в условиях, имитирующих гравитацию Марса, в при обычной земной гравитации.

Ученые говорят, что это исследование показало, что люди могут пережить полет на Марс и полноценно работать на поверхности Красной планеты.

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