"Інопланетний розум" мешкає в океані: названо найдивнішу тварину у товщі води

Вчені зазначають, що кальмари виявилися ще більш інопланетними істотами, ніж вважалося раніше — головоногі мають унікальну здатність.

Головоногі молюски, зокрема й кальмари, ймовірно, найближчі до того, що ми могли б назвати "інопланетним розумом": їхня еволюційна лінія розвивалася зовсім інакше, в іншому світі, прихованому під товщею води. І все ж, незважаючи на складну будову нашого мозку та тіла, усі ми — результат безперервного процесу змін, пише Science Alert.

У людей та інших тварин постійно відбувається своєрідне перегрупування транскриптома — тимчасова та оборотна модифікація РНК, що здійснюється за допомогою ферменту аденозиндезамінази. За словами вчених, жодна інша істота не справляється з цим завданням настільки майстерно, як це роблять головоногі молюски.

Тепер нове дослідження показує, що РНК цих молюсків має неймовірну пластичність. У результаті утворюються змінені білки, які інколи наділяють організм видатними біологічними здібностями.

У ході дослідження команда з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско вивчила протеом — повний набір із приблизно 24 000 білків у довгоперого кальмара (Doryteuthis pealeii). Таким чином, вчені хотіли зрозуміти, до чого саме призводять такі модифікації. Мабуть, найнесподіванішим відкриттям став масштаб наслідків цього редагування.

За словами головного автора дослідження, фахівця в галузі клітинної та молекулярної біології Джека Моена, йому та його колегам вдалося виявити, що ці зміни впливають на активність, стабільність і локалізацію білків, а також на те, як вони взаємодіють між собою. Більше того, ці процеси впливають навіть на стан клітинних органел.

Зазначимо, що до цього дослідження про подібні процеси було відомо небагато. За словами авторів дослідження, раніше вже було встановлено, що такі зміни можуть впливати на передачу сигналів у центральній нервовій системі.

Вчені також дослідили близько 8000 ділянок редагування у понад 2000 різних білків, виявлених у зорових частках та зябрах кальмара. Це дозволило порівняти активність редагування РНК у складно влаштованому мозку кальмара та в його дихальному органі, який виконує, по суті, "допоміжні" функції

Результати показують, що зорова ділянка, яка відповідає за сприйняття навколишнього світу та реакцію на нього, становить значну частину центральної нервової системи кальмара. Цікаво, що саме тут спостерігається найбільш інтенсивне та складне редагування. Більше того, вчені також виявили, що головоногі, схоже, також здатні створювати нові білкові послідовності.

Отже, вчені дійшли висновку, що отримані результати свідчать про те, що головоногі молюски — ще більш інопланетні істоти, ніж ми вважали раніше. Насправді вони мають унікальний, ні з чим не порівнянний рівень генетичної гнучкості.

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