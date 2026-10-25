Їх залишилося всього 10 особин: найрідкісніший морський ссавець у світі — за крок від вимирання

Вчені побоюються, що послаблення правил рибальства може стати останнім цвяхом у кришку труни для найрідкіснішого морського ссавця у світі.

Вакіта — рідкісний морський ссавець, який перебуває під найбільшою загрозою зникнення у світі. За деякими оцінками, у світі залишилося не більше десяти представників цього виду. На жаль, ситуація може ще погіршитися: нещодавні зміни в правилах рибальства в Мексиці ставлять цей вид у ще більш хитке становище, пише IFLScience.

За словами вчених, основною причиною стрімкого скорочення чисельності цих крихітних морських свиней є використання жаберних сіток. Відомо, що ці спеціальні плоскі сітки використовують для вилову риби тотоаба, яка користується величезним попитом на прибутковому традиційному китайському ринку. Вакіти заплутуються в цих сітках і гинуть, задихаючись під водою.

Дані Міжнародної комісії з китобійного промислу свідчать про те, що, незважаючи на неодноразові попередження, які лунали протягом майже трьох десятиліть, вакіта все ще перебуває на межі вимирання через те, що потрапляє в зяброві сітки. Раніше використання зябрових сіток у Каліфорнійській затоці було обмежено, щоб захистити вразливий вид, однак минулого тижня уряд Мексики оголосив про повторне відкриття для використання таких сіток великих ділянок середовища проживання вакіти.

Захисники тварин б'ють на сполох: використання зябрових сіток у місцях проживання вакіти несумісне з виживанням виду, не кажучи вже про відновлення популяції. На жаль, неефективне регулювання рибальства із застосуванням зябрових сіток з боку Мексики поставило вакіту на межу повного зникнення.

Зазначимо, що нові правила дозволяють використовувати жаберні сітки на близько 86 % території, яка раніше була захищена від цього методу лову. Це наражає і без того критично малочисельну популяцію на ще більший ризик.

Окрім розширення зон, де дозволено використання жаберних сіток, створюється коридор для проходу суден через територію, яка раніше була суворо забороненою. Ця зона була створена за участю ВМС Мексики та обладнана 193 бетонними блоками, покликаними фізично перешкоджати використанню жаберних сіток. Однак тепер, замість того щоб посилити контроль, влада Мексики фактично узаконює незаконний вилов і ставить під загрозу зникнення і без того вразливий вид.

Як відомо, нові правила також дозволять використання жаберних сіток за межами решти охоронної зони — при цьому допускається як вільне пірнання, так і використання систем подачі повітря з поверхні. Крім того, подовжується дозволений час для нічного рибальства.

Зазначимо, що у 2023 році Міжнародна комісія з китобійного промислу вперше за свою 70-річну історію опублікувала офіційне попередження про загрозу вимирання виду. Йшлося про вакітів — найменших китоподібних на планеті.

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