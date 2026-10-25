Кубок Ликурга: ученые разгадали секрет древнеримского стекла, меняющего цвет (фото)

Оптические технологии, примененные при создании Кубка Ликурга, созданного 1600 лет назад, давно ставили ученых в тупик.

Одним из главных шедевров древнеримское искусства и стекольного дела, является Кубок Ликурга, который сейчас хранится в Британском музее. Этот стеклянный кубок был создан в IV веке нашей эры, и он может менять свой цвет. При обычном освещении древнеримский кубок имеет зеленый цвет, но если подсветить его сзади, то цвет меняется на красный. Это поразительное достижение в области оптической инженерии давно ставило в тупик историков. Теперь ученым из Шеффилдского университета удалось воспроизвести этот удивительный оптический эффект, воспользовавшись древним рецептом, восстановленным на основе фрагмента оригинального римского дихроичного, то есть двухцветного стекла, из которого создан Кубок Ликурга, пишет The Guardian.

Кубок Ликурга – это единственный сохранившийся древнеримский предмет, созданный из дихроичного стекла. На стенках кубка изображена гибель фракийского царя Ликурга, который пытался убить Амброзию, последовательницу бога виноделия Диониса. Амброзия превратилась в виноградную лозу, которая обвилась вокруг царя и задушила его. Дионис на кубке насмехается над Ликургом. Считывается, что кубок меняет свой цвет из-за того, что в стекле находятся мельчайшие частицы золота и серебра.

Ученые с 1960-х годов пытались воссоздать такое же стекло, котором меняет цвет при разном освещении, но только теперь исследователям удалось воссоздать такую оптическую технологию.

При обычном освещении древнеримский кубок имеет зеленый цвет, но если подсветить его сзади, то цвет меняется на красный Фото: Guardian

Самой сложной задачей для ученых было внедрить в стекло наночастицы золота и серебра, размер которых в тысячу раз меньше песчинки. Для этого они создали ​​густую расплавленную стеклянную масса с температурой выше 1000 градусов по Цельсию. По мере остывания стеклянной массы вокруг имевшихся в ней частиц начали расти нанокристаллы золота и серебра.

По словам ученых, белый свет состоит из множества различных цветов. Наночастицы золота и серебра намного меньше длины волны света и при определенных условиях они блокируют некоторые цвета, воздействуя на электроны в атомах.

Если пропустить свет через древнеримское дихроичное стекло, то частицы золота и серебра задержат синие и зеленые лучи, пропуская только красные и оранжевые. Если же свет отражается от поверхности, частицы рассеивают его, создавая зеленый цвет, объясняют ученые.

Ученые считают, что итоговый цвет стекла сильно зависел от условий внутри печи. Если заготовку помещали в другое место, цвет получался иным. Столь высокая чувствительность цвета к расположению в печи говорит о том, что древним римлянам было сложно контролировать результат. Поэтому, скорее всего, в случае с Кубком Ликурга им просто очень повезло.

Одна из теорий предполагает, что изменение цвета с зеленого на красный на Кубке Ликурга символизировали созревание винограда. Возможно, древние римляне использовали этот предмет во время какого-то ритуала, связанного с употреблением вина.

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