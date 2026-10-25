Часть Солнца имеет "невозможную" температуру: ученые выяснили, что происходит (фото)

Исследователи считают, что нашли причину того, что внешняя атмосфера Солнца имеет аномально высокую температуру, хотя этого не должно быть.

Внешняя атмосфера Солнца, известная как корона, имеет в сотни раз большую температуру, чем видимая поверхность нашей звезды. Температура поверхности Солнца, которая находится намного ближе к источнику энергии, то есть ядру звезды, составляет 5500 градусов по Цельсию. Но корона, которая должна быть намного холоднее, наоборот имеет температуру в миллионы градусов Цельсия. Что нагревает корону Солнца? Исследователи из Китая продемонстрировали в лабораторных условиях процесс, который может быть причиной этого нагрева. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters, пишет ScienceAlert.

Существует предположение, что огромное количество крошечных вспышек на Солнце, известных как нановспышки, могут поддерживать высокую температуру солнечной короны. Ученые решили проверить в лабораторных условиях, так ли это. Напоминаем, что солнечные вспышки – это выбросы энергии и излучения.

Солнце представляет собой огромный шар из плазмы, которая состоит из электрически заряженных частиц. Плазму пронизывают магнитные поля. Если магнитные поля, направленные в противоположные стороны, сближаются и меняют свою конфигурацию, накопленная энергия высвобождается в виде вспышки и нагревает частицы плазмы.

Корона Солнца, которая должна быть намного холоднее поверхности звезды, наоборот имеет температуру в миллионы градусов Цельсия Фото: NASA

Ученые создали солнечную плазму в лабораторных условиях. По мере того как она расширялась в окружающую среду с гораздо меньшей плотностью и замедлялась, на границе между плазмой и менее плотной средой формировались вытянутые и грибовидные структуры.

Вокруг этих структур плазма создавала собственные магнитные поля, причем в соседних структурах они были направлены в противоположные стороны. Исследование показало, что эти структуры сближают магнитные поля, что приводит к появлению нановспышек и нагреванию окружающей плазмы. Магнитная энергия преобразовалась в тепло.

В этом эксперименте пиковая температура электронов в плазме оказалась почти в два раза выше, чем в контрольном эксперименте, и составила примерно 820 000 градусов по Цельсию.

Ученые считают, что на Солнце относительно холодная и плотная плазма опускается сквозь окружающую атмосферу. Это способно создавать границы, где возникают структуры, похожие на те, что видели исследователи.

Это значит, подобный процесс нагрева короны может присутствовать на Солнце. Для того чтобы выяснить, как часто этот процесс происходит на Солнце и какой вклад на самом деле он вносит в общий нагрев короны, нужны дальнейшие наблюдения за нашей звездой и эксперименты на Земле, говорят ученые.

Другие новости науки