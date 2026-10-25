Частина Сонця має "неможливу" температуру: вчені з'ясували, що відбувається (фото)

Дослідники вважають, що знайшли причину того, що зовнішня атмосфера Сонця має аномально високу температуру, хоча цього не мало б бути.

Зовнішня атмосфера Сонця, відома як корона, має температуру, яка в сотні разів перевищує температуру видимої поверхні нашої зірки. Температура поверхні Сонця, яка знаходиться набагато ближче до джерела енергії, тобто ядра зірки, становить 5500 градусів за Цельсієм. Але корона, яка мала б бути набагато холоднішою, навпаки, має температуру в мільйони градусів за Цельсієм. Що нагріває корону Сонця? Дослідники з Китаю продемонстрували в лабораторних умовах процес, який може бути причиною цього нагрівання. Результати дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише ScienceAlert.

Існує припущення, що величезна кількість крихітних спалахів на Сонці, відомих як наноспалахи, можуть підтримувати високу температуру сонячної корони. Вчені вирішили перевірити в лабораторних умовах, чи це справді так. Нагадуємо, що сонячні спалахи — це викиди енергії та випромінювання.

Сонце — це величезна куля з плазми, яка складається з електрично заряджених частинок. Плазму пронизують магнітні поля. Якщо магнітні поля, спрямовані в протилежні боки, зближуються й змінюють свою конфігурацію, накопичена енергія вивільняється у вигляді спалаху й нагріває частинки плазми.

Корона Сонця, яка мала б бути набагато холоднішою за поверхню зірки, навпаки має температуру в мільйони градусів Цельсія Фото: NASA

Вчені створили сонячну плазму в лабораторних умовах. У міру того, як вона розширювалася в навколишнє середовище зі значно меншою щільністю та сповільнювалася, на межі між плазмою та менш щільним середовищем утворювалися витягнуті та грибоподібні структури.

Навколо цих структур плазма створювала власні магнітні поля, причому в сусідніх структурах вони були спрямовані в протилежні боки. Дослідження показало, що ці структури зближують магнітні поля, що призводить до появи наноспалахів і нагрівання навколишньої плазми. Магнітна енергія перетворилася на тепло.

У цьому експерименті пікова температура електронів у плазмі виявилася майже вдвічі вищою, ніж у контрольному експерименті, і становила приблизно 820 000 градусів за Цельсієм.

Вчені вважають, що на Сонці відносно холодна й щільна плазма опускається крізь навколишню атмосферу. Це може створювати межі, де виникають структури, схожі на ті, що бачили дослідники.

Це означає, що подібний процес нагрівання корони може відбуватися на Сонці. Щоб з’ясувати, як часто цей процес відбувається на Сонці та який внесок він насправді робить у загальне нагрівання корони, потрібні подальші спостереження за нашою зіркою та експерименти на Землі, зазначають вчені.

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