Сонце викинуло протуберанець в 46 разів більше Землі: полум"яна арка розширювалася зі швидкістю 220 км/с

31 липня 1992 року японська сонячна обсерваторія Норікура зафіксувала одне з найвражаючих сонячних явищ, які коли-небудь потрапляли в об’єктив камери.

Вчені стали свідками того, як протуберанець колосальних розмірів піднявся на висоту 590 тис. км, пише Фокус.

Плазмова дуга почала підніматися повільно — зі швидкістю близько 30 км/с, — а потім прискорилася приблизно до 220 км/с. У її верхній частині чітко проглядалася спіралеподібна структура, що вказувала на перекручені лінії магнітного поля, які утримували й викидали цей величезний "язик" відносно холодної плазми у космічний простір.

Для порівняння: діаметр Землі становить лише близько 12 700 км. Цей протуберанець був приблизно в 46 разів більшим за Землю. У такому масштабі наша планета виглядала б як крихітна крапка.

Це явище спостерігалося в лінії H-альфа (Hα), тоді як супутник "Йоко" (Yohkoh) та радіогеліограф у Нобеямі зафіксували його в рентгенівському та радіодіапазонах. Під протуберанцем сформувалася система магнітних петель — характерна ознака коронального викиду маси.

Такі виверження — це не просто видовищна подія. Це один із способів, за допомогою яких Сонце викидає речовину та магнітні поля у міжпланетний простір, що іноді призводить до виникнення геомагнітних бур на Землі.

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