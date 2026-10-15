Солнце выбросило протуберанец в 46 раз больше Земли: пламенная арка росла со скоростью 220 км/с

31 июля 1992 года японская солнечная обсерватория Норикура запечатлела одно из самых впечатляющих солнечных явлений, когда-либо попавших в объектив камеры.

Ученые стали свидетелями того, как колоссальных размеров протуберанец поднялся на высоту 590 тыс. км, пишет Фокус.

Плазменная арка начала подниматься медленно — со скоростью около 30 км/с, — а затем ускорилась примерно до 220 км/с. В ее верхней части была отчетливо видна спиралевидная структура, указывающая на перекрученные линии магнитного поля, которые удерживали и выбрасывали этот огромный «язык» относительно холодной плазмы в космическое пространство.

Для сравнения: диаметр Земли составляет всего около 12 700 км. Этот протуберанец был примерно в 46 раз больше Земли. В таком масштабе наша планета выглядела бы крошечной точкой.

Явление наблюдалось в линии H-альфа (Hα), в то время как спутник «Йоко» (Yohkoh) и радиогелиограф в Нобеяме зафиксировали его в рентгеновском и радиодиапазонах. Под протуберанцем сформировалась система магнитных петель — характерный признак коронального выброса массы.

Подобные извержения — это не просто зрелищное событие. Это один из способов, с помощью которых Солнце выбрасывает вещество и магнитные поля в межпланетное пространство, что иногда приводит к возникновению геомагнитных бурь на Земле.

Другие новости науки