Ніхто не очікував, що "Вояджер-1" опиниться в цьому місці у космосі: що там знаходиться (фото)

Незабаром знаменитий зонд NASA встановить історичний рекорд. Можливо, десь там, у глибокому космосі, він зустріне розумних інопланетян.

18 листопада 2026 року зонд NASA "Вояджер-1" стане першим в історії об’єктом, створеним людиною, який опиниться на відстані 1 світлового дня від Землі. Це відбудеться о 10:16:07 за всесвітнім координованим часом або о 12:16:07 за київським часом. Щоб досягти цієї відстані, космічному апарату довелося летіти 49 років, пише IFLScience.

Вчені з NASA не очікували, що запущений у 1977 році зонд "Вояджер-1" у 2026 році все ще працюватиме і опиниться на відстані 1 світлового дня від Землі. Це відстань, яку світло проходить за одну земну добу.

18 листопада 2026 року космічний апарат "Вояджер-1" досягне рекордної відстані від Землі, що дорівнює 25,9 мільярда кілометрів. Це в 5 разів далі, ніж відстань до останньої планети Сонячної системи — Нептуна.

Фотографія Сатурна, зроблена зондом "Вояджер-1" Фото: NASA

З огляду на те, що на борту зонда NASA знаходиться спеціальне послання для розумних інопланетян, можливо, саме на такій великій відстані від нас вони зможуть його отримати. Теоретично це можливо, але, як відомо, вчені поки що не отримали доказів існування позаземних цивілізацій.

Що знаходиться там, на відстані 1 світлового дня від нас? Там немає жодних відомих об’єктів. Це просто міжзоряний простір, який, як стало відомо завдяки даним апарату "Вояджер-1", не є повністю порожнім. Він наповнений різними частинками, атомами та молекулами. Також з’ясувалося, що щільність міжзоряного простору не є однорідною.

"Вояджер-1" у 2012 році покинув межі Сонячної системи. Точніше кажучи, він перетнув межу, відому як геліопауза, де сонячний вітер стикається з потоком міжзоряних частинок Фото: space.com

Ці дані вчені отримали після того, як "Вояджер-1" у 2012 році покинув межі Сонячної системи. Якщо точніше, то він перетнув межу, відому як геліопауза, де сонячний вітер стикається з потоком міжзоряних частинок.

Деякі наукові прилади космічного апарата вже вийшли з ладу, інші було вимкнено з метою економії енергії, але ті, що продовжують працювати, надсилають надзвичайно цінну інформацію про міжзоряний простір.

Спочатку вчені вважали, що космічний апарат припинить свою роботу через кілька десятиліть після запуску в космос для дослідження Юпітера та Сатурна, але він працює вже 49 років. Розрахунки показують, що "Вояджер-1", найімовірніше, вийде з ладу в наступному десятилітті.

Це означає, що навіть після досягнення відстані в 1 світловий день він продовжить свій політ у глибокому космосі зі швидкістю 61 200 км/год.

Зірка Проксима Центавра Фото: NASA

Однак у найближчі роки космічний апарат не зможе долетіти навіть до найближчої до нас зірки — Проксими Центавра. Вона розташована на відстані понад 4 світлових років від нас. "Вояджер-1" зможе це зробити лише через понад 40 000 років, але на той час він уже давно перестане бути працездатним космічним апаратом. Проте послання для потенційної позаземної цивілізації нікуди не зникне. Можливо, десь там його знайдуть розумні інопланетяни. Це за умови, що вони існують.

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