Никто не ожидал, что "Вояджер-1" окажется в этом месте в космосе: что там находится (фото)

Скоро знаменитой зонд NASA установит исторический рекорд. Возможно, где-то там в глубоком космосе он встретит разумных инопланетян.

18 ноября 2026 года зонд NASA "Вояджер-1" станет первым в истории объектом, созданным человеком, который окажется на расстоянии в 1 световой день от Земли. Это произойдет в 10:16:07 по всемирному координированному времени или в 12:16:07 по киевскому времени. Чтобы достичь этого расстояния космическому аппарату пришлось лететь 49 лет, пишет IFLScience.

Ученые из NASA не ожидали, что запущенный в 1977 году зонд "Вояджер-1" в 2026 году все еще будет работать и окажется на расстоянии в 1 световой день от Земли. Это расстояние, которое проходит свет за одни земные сутки.

18 ноября 2026 года космический аппарат "Вояджер-1" достигнет рекордного расстояния от Земли, эквивалентного 25,9 миллиарда километров. Это в 5 раз дальше, чем расстояние до последней планеты Солнечной системы – Нептуна.

Фотография Сатурна, сделаннная зондом "Вояджер-1" Фото: NASA

Учитывая то, что на борту зонда NASA находится специальное послание для разумных инопланетян, возможно, именно на таком далеком расстоянии от нас они смогут его получить. Теоретически это возможно, но, как известно, ученые пока не получили доказательств существования внеземных цивилизаций.

Что находится там, на расстоянии в 1 световой день от нас? Никаких известных объектов там нет. Это просто межзвездное пространство, которое, как стало известно благодаря данным аппарата "Вояджер-1", не является полностью пустым. Оно наполнено разными частицами, атомами и молекулами. Также выяснилось, что плотность межзвездного пространства не является однородной.

"Вояджер-1" в 2012 году покинул пределы Солнечной системы. Если точнее, то он пересек границу, известную как гелиопауза, где солнечный ветер встречается с потоком межзвездных частиц Фото: space.com

Эти данные ученые получили после того, как "Вояджер-1" в 2012 году покинул пределы Солнечной системы. Если точнее, то он пересек границу, известную как гелиопауза, где солнечный ветер встречается с потоком межзвездных частиц.

Некоторые научные приборы космического аппарата уже вышли из строя, другие были отключены для экономии энергии, но те, что продолжают работать, присылают ценнейшую информацию о межзвездном пространстве.

Изначально ученые считали, что космический аппарат закончит свою работу через пару десятилетий после запуска в космос для исследования Юпитера и Сатурна, но он работает уже 49 лет. Расчеты показывают, что "Вояджер-1" скорее всего выйдет из строя в следующем десятилетии.

Это значит, что даже после достижения расстояния в 1 световой день он продолжит свой полет в глубоком космосе со скоростью 61 200 км/ч.

Звезда Проксима Центавра Фото: NASA

Но за ближайшие годы космический аппарат не сможет долететь даже до самой близкой к нам звезды – Проксима Центавра. Она находится на расстоянии более 4 световых лет от нас. "Вояджер-1" сможет это сделать только через более, чем 40 000 лет, но к тому времени он уже будет давным-давно неработающим космическим аппаратом. Но послание для потенциальной внеземной цивилизации никуда не денется. Может быть, где-то там его найдут разумные инопланетяне. Это при условии, что они существуют.

Другие новости науки