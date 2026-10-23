Самое сокрушительно поражение флота Древнего Рима: в нем обвинили несколько куриц

В 249 году до н. э. римский адмирал проиграл морское сражение. Римляне обвинили в позорном поражении несколько куриц.

Римляне никогда не предпринимали важных военных действий, не посоветовавшись предварительно с богами. Одним из главных способов такого “общения” было использование священных кур. Каждую армию и флот сопровождала клетка с птицами, а также специальный жрец, в чьи обязанности входил уход за ними, пишет Фокус.

Перед битвой жрец выпускал кур и бросал им корм. Если птицы жадно ели — значит, боги дают добро. Если же они отказывались от еды — это был знак, что боги не хотят сражения.

Адмирал Публий Клавдий Пульхр принадлежал к одному из самых влиятельных римских родов. Именно он спланировал внезапную атаку на карфагенский флот у побережья Сицилии во время Первой Пунической войны.

Перед сражением, как и полагалось, жрец выпустил кур из клеток, но птицы отказались есть. Клавдия это не остановило, он схватил кур и выбросил их за борт. Адмирал заявил, что раз курицы не хотят есть, пусть хотя бы попьют.

Клавдий скомандовал флоту атаковать и результат сражения оказался катастрофическим для римлян. Внезапное нападение провалилось, корабли оказались зажаты у берега, а карфагеняне разгромили римский флот. Рим потерял около 93 кораблей из примерно 120 тыс. воинов погибли или попали в плен.

В Риме случившееся восприняли не как тактическую ошибку, а как святотатство: адмирал оскорбил богов и получил по заслугам. Его отдали под суд, приговорили к огромному штрафу, и вскоре после этого он скончался.

Но история на этом не заканчивается. Спустя годы его сестра, Клавдия, оказалась в толпе на улицах Рима. Раздраженная тем, что люди толкают ее, она вслух пожелала, чтобы ее брат был жив — мол, он мог бы погубить еще один флот и тем самым проредить толпу. За эти слова ее также привлекли к суду и оштрафовали.

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