Льняная туника и набедренная повязка: в чем воевала армия Древнего Египта

В эпоху Нового царства, около 1550–1070 гг. до н. э., армия Древнего Египта использовала копья, щиты, луки и изогнутые мечи, известные как хопеши.

Копье было практичным оружием для пехотинцев, а щиты, изготовленные из дерева и шкур животных, служили для защиты. Хопеш — меч с характерным изогнутым клинком — стал одним из самых узнаваемых видов оружия, ассоциирующихся с Древним Египтом, пишет Фокус.

Однако в современных иллюстрациях часто упускается важная деталь: далеко не все египетские воины носили сложные доспехи. У многих рядовых пехотинцев снаряжение было довольно простым, тогда как более надежные чешуйчатые доспехи предназначались для элитных подразделений и воинов на колесницах.

Египетские воины часто носили льняные туники и набедренные повязки, но их внешний вид мог существенно различаться в зависимости от исторического периода, выполняемых задач и социального статуса.

Армии Древнего Египта одержали победу во многих сражениях благодаря продуманной тактике в сочетании с эффективным вооружением. Египетские войска могли вести бой как в пешем строю, так и на колесницах. Например, в ходе атаки лучники вели обстрел противника с дистанции, в то время как пехотинцы, вооруженные копьями, щитами и мечами, продвигались вперед, непосредственно сближаясь с врагом.

Появление колесниц, заимствованных у гиксосов, коренным образом изменило характер ведения войны в Египте. Воины на колесницах могли обозревать поле боя, осыпая противника стрелами или нанося удары копьями. Высокая мобильность позволяла им переигрывать менее подвижных противников и атаковать там, где враг был наименее готов к обороне.

Египетские воины зачастую выстраивались в плотные боевые порядки: солдаты держались тесными группами, прикрывая себя и своих товарищей щитами, расположенными спереди или сбоку. Подобные построения позволяли сохранять устойчивость армии перед лицом вражеских атак. Египетские военачальники тщательно планировали сражения, умело используя особенности местности и нанося удары в наиболее подходящий момент.

Такие виды оружия, как хопеш (серповидный меч), ​​лук, копье и щит, применялись в строгом соответствии с выбранной тактикой. Именно сочетание грамотной стратегии и грозного вооружения сделало египетскую армию одной из самых мощных и непобедимых сил той эпохи.

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