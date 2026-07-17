Принцессы Древнего Египта были не просто королевскими особами: их жестко тренировали

Историки часто описывают жизнь принцесс Древнего Египта, как роскошную и уединенную, в окружении армии слуг. Но исследование их погребальных камер показывает, что древнеегипетские принцессы были чем-то большим, чем обычными королевскими особами.

В рамках нового исследования археологи изучили мумии шести цариц из Среднего царства. Многие из них были похоронены с луками, стрелами и другими видами оружия, которое ассоциировалось с мужчинами. Ученые долго спорили о том, было ли найденное оружие церемониальным или принцессы действительно им пользовались?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос ученые проанализировали кости царских мумий. Они выяснили, что принцессы были хорошо тренированы, и это соответствует оружию, которое было найдено в их гробницах, пишет Gizmodo.

Мумии были первоначально обнаружены в 1890-х годах в Дахшуре, пирамидном комплексе, расположенном к юго-западу от Каира. Они были заново обнаружены в 2020 году в ходе проекта по сохранению мумий для Египетского музея после того, как считались утерянными в течение многих лет.

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Четыре из шести женщин были сестрами: принцесса Ита, принцесса Хенмет, принцесса Итаверет и неизвестная женщина, предварительно идентифицированная как принцесса Сатхатормерит. Все эти женщины были дочерями фараона Аменемхата II.

“Мы увидели явное развитые верхние конечности, что совпадает с повторяющимися, высокоинтенсивными тренировками, такими как натягивание тетивы лука или удерживание другого вида оружия. Обращение с оружием было привычным делом для принцесс на протяжении всей их жизни. Это напрямую объясняет наличие луков, стрел и булав в гробницах женщин; это были не просто символические дары, а инструменты, которые они активно использовали”, - заявила ведущий автор исследования профессор Университета Бени-Суэфа Зейнаб Хашеш.

Согласно исследованию, у принцессы Иты были обнаружены крепкие мышцы верхней части тела, что позволяет предположить, что она использовала такое оружие, как булавы или кинжалы. Скелет принцессы Итаверет показал, что она была опытным лучником, пережившим переломы ребер и стоп, в то время как у принцессы Хенмет были крепкие связки.

Результаты исследования предполагают, что члены королевской семьи активно участвовали в физически тяжелых видах деятельности, таких как стрельба из лука и охота, что отражается в особенностях развития их костей, позволяющих выдерживать интенсивную мышечную нагрузку.

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