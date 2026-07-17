Принцеси Стародавнього Єгипту були не просто королівськими особами: їх суворо тренували

Історики часто описують життя принцес Стародавнього Єгипту як розкішне й усамітнене, в оточенні цілої армії слуг. Однак дослідження їхніх похоронних камер показує, що давньоєгипетські принцеси були чимось більшим, ніж звичайні королівські особи.

У рамках нового дослідження археологи дослідили мумії шести цариць із Середнього царства. Багато з них були поховані з луками, стрілами та іншими видами зброї, які асоціювалися з чоловіками. Вчені довго сперечалися про те, чи була знайдена зброя церемоніальною, чи принцеси дійсно нею користувалися?

Щоб відповісти на це питання, вчені проаналізували кістки царських мумій. Вони з’ясували, що принцеси були добре треновані, і це узгоджується зі зброєю, яку було знайдено в їхніх гробницях, пише Gizmodo.

Мумії були вперше виявлені у 1890-х роках у Дахшурі, пірамідному комплексі, розташованому на південний захід від Каїра. Їх було знову виявлено у 2020 році в рамках проєкту зі збереження мумій для Єгипетського музею після того, як вони протягом багатьох років вважалися загубленими.

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Чотири з шести жінок були сестрами: принцеса Іта, принцеса Хенмет, принцеса Ітаверет та невідома жінка, яку попередньо ідентифікували як принцесу Сатхатормеріт. Усі ці жінки були дочками фараона Аменемхата II.

"Ми помітили явно розвинені верхні кінцівки, що відповідає регулярним, високоінтенсивним тренуванням, таким як натягування тятиви лука або утримання іншого виду зброї. Поводження зі зброєю було звичною справою для принцес протягом усього їхнього життя. Це безпосередньо пояснює наявність луків, стріл і булав у гробницях жінок; це були не просто символічні дари, а інструменти, якими вони активно користувалися", — заявила провідна авторка дослідження, професорка Університету Бені-Суефа Зейнаб Хашеш.

Згідно з дослідженням, у принцеси Іти було виявлено міцні м’язи верхньої частини тіла, що дозволяє припустити, що вона використовувала таку зброю, як булави чи кинджали. Скелет принцеси Ітаверет показав, що вона була досвідченою лучницею, яка пережила переломи ребер і стоп, тоді як у принцеси Хенмет були міцні зв’язки.

Результати дослідження свідчать про те, що члени королівської родини брали активну участь у фізично важких видах діяльності, таких як стрільба з лука та полювання, що відбивається на особливостях розвитку їхніх кісток, які дозволяють витримувати інтенсивне м’язове навантаження.

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